Obavijesti

News

Komentari 1
PROSVJED U LONDONU

Tommy Robinson broji kao Vučić. Tvrdi da su ovdje bili milijuni prosvjednika

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Tommy Robinson broji kao Vučić. Tvrdi da su ovdje bili milijuni prosvjednika
4
Foto: Jaimi Joy

Desnicu je dodatno razbjesnilo imenovanje nove ministrice unutrašnjih poslova koja se ujedno bavi i čuvanjem granica, zahtjevima za azil i migracijama. Naime nova ministrica je Shabana Mahmood, pakistanskog podrijetla i prva muslimanka na toj poziciji

Kao i u SAD-u i Ujedinjeno Kraljevstvo se suočava s velikim društvenim tenzijama. Zemlju svakodnevno preplavljuju ilegalni migranti koji dolaze gumenjacima preko La Manchea, iako je oštrije reguliranje novopridošlica bio jedan od razloga zašto je Kraljevina napustila Europsku uniju.

Anti-racism protesters gather to counter anti-immigration rally led by Tommy Robinson, in London
Foto: Chris J Ratcliffe

London u zadnje vrijeme registrira rekordne zahtjeve za azil. Od početka godine je na otok stiglo više od 28.000 ljudi. Pitanje migracija postaje sve češća tema među domaćim političarima, a na antimigrantskom valu posebno su zajahali Nigel Farage i samoproglašeni novinar i osuđivani kriminalac Tommy Robinson koji je u Londonu organizirao veliki domoljubni prosvjed.

Posljednji sukob između konzervativaca i progresivaca dogodio se o broju prosvjednika koji su defilirali Londonom. Policija i mainstream mediji spominju brojku između 100.000 i 150.000 ljudi, a Robinson kojem je podršku pružio Elon Musk, o milijunima prosvjednika.

Protesters gather on the day of an anti-immigration rally organised by British anti-immigration activist Stephen Yaxley-Lennon, also known as Tommy Robinson in London
Foto: Jaimi Joy

 - The Guardian je danas izvijestio o "110 tisuća ljudi" na našem londonskom skupu. Pa ipak, doslovno su imali vlastiti helikopter koji je pokazivao milijune domoljuba. Mediji ponovno dokazuju da će vam lagati u lice za vlastitu agendu. Zato im nitko ne vjeruje. Mi smo sada mediji - napisao je Robinson.

Musk mu je pružio podršku i dodao da je došlo vrijeme borbe protiv 'povampirene ljevice'.

 - Stvarno mislim da u Britaniji mora doći do promjene vlade. Ne može – nemamo još četiri godine, ili kad god budu sljedeći izbori, to je predugo. Nešto se mora učiniti. Mora se raspustiti parlament i održati novo glasovanje. Ovo je poruka razumnom centru, ljudima koji se inače ne bi uključivali u politiku, koji samo žele živjeti svoje živote. Oni to ne žele, tihi su, samo se bave svojim poslom. Moja poruka njima je: ako se ovo nastavi, da će vas nasilje zadesiti, nećete imati izbora. Nalazite se u fundamentalnoj situaciji. Bilo da odaberete nasilje ili ne, nasilje će vas zadesiti. Ili se borite ili umrite, to je istina, mislim - rekao je Musk koji je ranije izrazio podršku AFD-u i Nacionalnom skupu Le Pen.

Pakistanska ministrica

Desnicu je dodatno razbjesnilo imenovanje nove ministrice unutrašnjih poslova koja se ujedno bavi i čuvanjem granica, zahtjevima za azil i migracijama. Naime nova ministrica je Shabana Mahmood, pakistanskog podrijetla i prva muslimanka na toj poziciji.

British government holds a reshuffle following the resignation of Deputy Prime Minister Angela Rayner in London
Foto: Jack Taylor

Konzervativci su kritizirali njeno imenovanje iako je sama rekla da država mora postrožiti uvjete primanja migranata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025