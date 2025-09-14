Tommy Robinson broji kao Vučić. Tvrdi da su ovdje bili milijuni prosvjednika

Kao i u SAD-u i Ujedinjeno Kraljevstvo se suočava s velikim društvenim tenzijama. Zemlju svakodnevno preplavljuju ilegalni migranti koji dolaze gumenjacima preko La Manchea, iako je oštrije reguliranje novopridošlica bio jedan od razloga zašto je Kraljevina napustila Europsku uniju.

Foto: Chris J Ratcliffe

London u zadnje vrijeme registrira rekordne zahtjeve za azil. Od početka godine je na otok stiglo više od 28.000 ljudi. Pitanje migracija postaje sve češća tema među domaćim političarima, a na antimigrantskom valu posebno su zajahali Nigel Farage i samoproglašeni novinar i osuđivani kriminalac Tommy Robinson koji je u Londonu organizirao veliki domoljubni prosvjed.

Posljednji sukob između konzervativaca i progresivaca dogodio se o broju prosvjednika koji su defilirali Londonom. Policija i mainstream mediji spominju brojku između 100.000 i 150.000 ljudi, a Robinson kojem je podršku pružio Elon Musk, o milijunima prosvjednika.

Foto: Jaimi Joy

- The Guardian je danas izvijestio o "110 tisuća ljudi" na našem londonskom skupu. Pa ipak, doslovno su imali vlastiti helikopter koji je pokazivao milijune domoljuba. Mediji ponovno dokazuju da će vam lagati u lice za vlastitu agendu. Zato im nitko ne vjeruje. Mi smo sada mediji - napisao je Robinson.

Musk mu je pružio podršku i dodao da je došlo vrijeme borbe protiv 'povampirene ljevice'.

- Stvarno mislim da u Britaniji mora doći do promjene vlade. Ne može – nemamo još četiri godine, ili kad god budu sljedeći izbori, to je predugo. Nešto se mora učiniti. Mora se raspustiti parlament i održati novo glasovanje. Ovo je poruka razumnom centru, ljudima koji se inače ne bi uključivali u politiku, koji samo žele živjeti svoje živote. Oni to ne žele, tihi su, samo se bave svojim poslom. Moja poruka njima je: ako se ovo nastavi, da će vas nasilje zadesiti, nećete imati izbora. Nalazite se u fundamentalnoj situaciji. Bilo da odaberete nasilje ili ne, nasilje će vas zadesiti. Ili se borite ili umrite, to je istina, mislim - rekao je Musk koji je ranije izrazio podršku AFD-u i Nacionalnom skupu Le Pen.

Pakistanska ministrica

Desnicu je dodatno razbjesnilo imenovanje nove ministrice unutrašnjih poslova koja se ujedno bavi i čuvanjem granica, zahtjevima za azil i migracijama. Naime nova ministrica je Shabana Mahmood, pakistanskog podrijetla i prva muslimanka na toj poziciji.

Foto: Jack Taylor

Konzervativci su kritizirali njeno imenovanje iako je sama rekla da država mora postrožiti uvjete primanja migranata.