Tomo je prve dvije ovce kupio s 18 godina: 'Brat ima magarce, roditelji krave, ja farmu ovaca'

Moj mladi ovan u kategoriji romanovske pasmine do starosti šest mjeseci osvojio je zlato. Srebro sam dobio za kolekciju ovaca i odraslog ovna u istoj pasmini. Te nagrade ne nose neku materijalnu dobit, ali je lijepi osjećaj da radiš nešto što i drugi priznaju, govori nam Tomo Kišiček (25) iz Ferdinandovca. Na ovogodišnjem sajmu u Gudovcu osvojio je tri medalje u tri različite kategorije, a to mu je bilo i veliko priznanje za rad. Odrastao je na selu u stočarskoj obitelji, prve dvije ovce kupio je s 18 godina, i to novcem koji je dobio za sedmi rođendan. Danas ima vlastiti OPG "Podravski raj" i stado od 130 grla ovaca. Uzgaja janjad za meso i rasplodna grla romanovske pasmine.