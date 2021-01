Državni tajnik u Ministarstvu turizma,Tonći Glavina, gostovao je u dnevniku RTL televizije.

- Unatoč snijegu i vremenskim neprilikama, većina snaga je na terenu i rješavaju sve potrebe stanovnika, a tako će biti i u narednim mjesecima. S današnjim danom, 299 mobilnih stambenih jedinica je instalirano i to je onaj dio koji je išao kroz sustav Civilne zaštite i otprilike još toliko je stiglo kroz sustav privatnih donacija - priopćio je Glavina.

Državni tajnik utvrdio je da su svi stanovnici potresom pogođenog područja večeras na toplom i sigurnom.

- Nitko nije na hladnom sad dok pada snijeg. Kao što ste mogli vidjeti i danas u našem distributivnom centru u Lekeniku gdje dolazi kompletna oprema, odakle se distribuira dalje, danas ej bilo preko 30 - 40 stambenih jedinica. Očekujemo u tjednu ispred nas još naručeno 600 privremenih stambenih jedinica. 250 će ići od našeg turističkog sektora koji je zaista pokazao veliko srce u svemu ovome. Očekujemo da ćemo u narednom periodu uistinu zadovoljiti sve potrebe koje se pojavljuju, a naravno ukoliko se iskažu dodatne potrebe, brzo ćemo reagirati - rekao je.

Objasnio je i kako će izgledati pripremanje toplih obroka od sutra. Glavina tvrdi da ugostitelji imaju 'svoj raspored' iako su zatvoreni zbog koronavirusa, te da će s njima ostati još oko tjedan dana. Od sutra, ako netko želi topli obrok, može se javiti svojoj lokalnoj samoupravi, koja onda to treba javiti Stožeru. Stožer će to proslijediti djelatnicima tvrtke Pleter koja će onda dostavljati hranu.

- Sutra kreće nadograđeni sustav prehrane, dakle naši ugostitelji i obrtnici, kojima ovim putem zahvaljujem jer su pokazali jedno veliko srce i to je jedan zaista ponos Hrvatske, iskazali su želju da ostanu i dalje. Mi smo iskazali želju da ostanu i dalje s nama u nekakvom periodu gdje ćemo nadopunjavati potrebe koje se pojavljuju. U svakom slučaju, sustav funkcionira na način da jedinice lokalne samouprave na dnevnoj bazi dostavljaju svoje potrebe i lokacije za dostavu hrane, a mi ćemo onda dostavljati kako nam oni jave i to kreće od sutra. Hrane će biti koliko god treba, koliko god budu iskazane potrebe, a naši ugostitelji ostaju s nama u periodu od nekoliko dana, koliko to njima njihov raspored dozvoljava, vjerojatno u periodu od narednih sedam dana. Nastavljamo dalje hraniti stanovništvo i vjerujemo da će svi ovim sustavom biti zadovoljni - zaključio je Glavina.