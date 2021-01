Naime, ministar Darko Horvat rekao da je brojka od 15.000 toplih obroka, koliko ih se dnevno priprema u Petrinji, prevelika, te da dr\u017eava preuzima organizaciju prehrane.

- Koli\u010dina dnevno pripremljenih obroka sada prelazi 15.000 i mi smo mi\u0161ljenja da je to preveliki i neodr\u017eivi broj toplih obroka koji je potrebno pripremati. Od ponedjeljka uvodimo organizirani segment pripreme toplih obroka. Volonteri \u0107e biti na terenu dok im ne do\u0111e odluka da nisu vi\u0161e potrebni - rekao je u subotu Horvat. Medak tvrdi da su se dr\u017eava ba\u0161 brzo organizirala.\u00a0

- Hranu je spremao niz volontera, a hranu i sve potrep\u0161tine nabavljali smo sami. Uvjeti nikako nisu sanitarni, normalni.\u00a0 Da je nama vojska dala onu kuhinju \u0161to ima, mi bismo izbacili 18.000 obroka. U ovoj dr\u017eavi je normalno sve \u0161to je nenormalno. Ja bih rekao da je morao negdje postojati protokol za ovakve situacije. Ne \u017eelim uop\u0107e ulaziti u tko je to trebao raditi, ali netko je trebao raditi taj protokol. Netko je morao znati u datom momentu - rekao je Medak i nastavio:\u00a0

-\u00a0 Mi u improvizaciji ovdje na licu mjesta izbacujemo 3.000 do 4.000 skuhanih obroka, plus nam catering ku\u0107e i restorani iz Zagreba svaki dan dostavljaju 4.000, 5.000, 6.000 obroka dnevno.Mi i dalje imamo hrpu donacija i ostajemo tu dokad bude potrebno, a mislim da \u0107emo ovdje ostati do ljeta. Tranzicija \u0107e izgledati tako da dr\u017eava polako preuzme sve ve\u0107u proizvodnju hrane, a mi je svakodnevno smanjujemo - pojasnio je Medak.

S njim se sla\u017ee i Mate Jankovi\u0107, kuhar koji je tako\u0111er pomogao u Petrinji.\u00a0

- \u010cinjeni\u010dno stanje je da smo zaobi\u0161li \"sustav\" koji nas sada svojata i \"preuzima\", ali u trenutku kad smo odlu\u010dili raditi, motiv nam je bio pomo\u0107i. Mo\u017eda je problem \u0161to smo postavili standard koji '\"sustav\" ne zna i ne mo\u017ee pratiti.\u00a0 stvarno smo se potrudili, neki su spavali u autima, kuhali u \u0161atorima na hladno\u0107i, neki su vozili svaki dan, neki donirali, neki bili tu i dali lijepu rije\u010d i emociju, neki objektivno izvje\u0161tavali. Dali smo obol poslu koji zapravo nije na\u0161- rekao je Jankovi\u0107.\u00a0 Iz Ravnateljstva civilne za\u0161tite priop\u0107ili su da se mobilizira tvrtka ''Pleter usluge d.o.o.'' za pripremu i dostavu potrebnih obroka, sukladno iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave, po\u010dev\u0161i od 15. sije\u010dnja 2021. do opoziva. Sve je komentirao i premijer Andrej Plenkovi\u0107, koji je ju\u010der bio u obilasku Siska.\u00a0

-\u00a0 Zahvaljujem svim volonterima koji su podijelili na tisu\u0107e obroka, oni \u0107e jo\u0161 jedno vrijeme nastaviti sa svojim aktivnostima. Svi oni koji trebaju topli obrok \u0107e ga i dobiti. Dogovorena je nabava 600 stambenih kontejnera i otkup 250 mobilnih ku\u0107ica. \u0160to se ti\u010de hrane u Petrinji, zahvaljujem svima koji su nesebi\u010dno do\u0161li i dali svoj trud. Velike koli\u010dine hrane koje su skuhane dolazile su od Crvenog kri\u017ea ili iz zaliha. Hvala svima koji su kuhali, cijeli proces ide dobro - rekao je premijer.\u00a0