DRAMA

Tone tanker u Hormuškom tjesnacu: Iranci: Mi smo ga!

Tone tanker u Hormuškom tjesnacu: Iranci: Mi smo ga!
U napadu na tenker, prenosi Omanski centar za pomorsku sigurnost, ozlijeđene su četiri osobe. Pogođen je pet nautičkih milja sjeverno od luke Khasab

Kako prenosi agencija Anadolu (AA), u Hormuškom tjesnacu napadnut je naftni tanker. Iran je potvrdio da je on napao tanker koji nije poštivao zapovijed zabrane prolaska kroz ovaj strateški izuzetno bitan tjesnac. U napadu na tenker, prenosi Omanski centar za pomorsku sigurnost, ozlijeđene su četiri osobe. Pogođen je pet nautičkih milja sjeverno od luke Khasab.

S tankera je evakuirano svih 20 članova posade, 15 Indijaca i pet Iranaca. Na društvenim mrežama proširile su se snimke tankera iz kojeg se jako dimi.

