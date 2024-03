Tonino Picula: Nisam zadovoljan mjestom na listi, SDP se previše izložio sa Zoranom Milanovićem

Bio sam protiv toga da se istodobno bude i kandidat za Europski parlament, i za mjesto u Saboru. Nisam htio prihvatiti da budem na posljednjem mjestu u prvoj izbornoj jedinici, rekao je SDP-ovac Tonino Picula gostujući danas na N1.

- Pretpostavljam da je Peđa Grbin imao najbolje namjere sastaviti listu za Europski parlament. Ja na toj listi nisam bio na onom mjestu za koje smatram da je primjereno s obzirom na moje rezultate u mandatu (...) Obojica smo zaključili da ono što mi nudi Peđa Grbin mene ne zadovoljava. Rekao sam da to ne mogu prihvatiti, no volio bih se okušati u utrci za Europski parlament tražeći mandat od građana s posljednjeg 12. mjesta - rekao je Picula, ispred kojeg su na listi za EU parlament Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Romana Jerković, Marko Vešligaj, Dalija Orešković, Bojan Glavašević...

Picula nije siguran da je kombinacija sa Zoranom Milanovićem nužno pobjednička za SDP.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Sebi ne mogu dopustiti nikakvu vrstu naivnosti. Mislim da smo se na ovim izborima s jedne strane i SDP i ja izložili svojevrsnim rizicima, a SDP nosi taj rizik obvezujući se na političku ambiciju Zorana Milanovića. To je odluka koju će verificirati hrvatski građani. Što se mene tiče, mislim da se SDP previše izložio na ovaj način (...) U slučaju koalicije Rijeke pravde sigurno će se otvoriti i unutarstranački procesi. Opcija koja želi zadržati vlast, nije bez kontroverzi, nije bez kontroverzi struktura koalicije koja je dovela do formiranja koalicije Rijeke pravde. Milanovićev potez je događaj koji je iz temelja promijenio mnoge odnose na političkoj sceni. Sve je političke takmace dočekao nepripremljene. Ja u Zorana Milanovića ne projiciram ono što on nije, nego ono što on jest - rekao je Picula i dodao:

- Posao okupljanja koalicije išao je dobro, i ‘preko noći’ se sve promijenilo, Zoran Milanović postao je zaštitno lice nove formacije koja izaziva ozbiljne kontroverze. Nadam se da će SDP nakon izbora zadržati poziciju kakvu je mogao i kakvu treba imati u hrvatskom društvu.

Na prošlim izborima za Europski parlament Tonino Picula dobio je 50.187 preferencijalnih glasova. Više od njega na na listi SDP-a imala je samo Biljana Borzan sa 64.096 glasova.