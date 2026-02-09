TOP 5 ZAHVATA: Napola porodili bebu i izvadili tumor, ohladili čovjeka na 20°C, ženi vratili lice

Svake godine klinički bolnički centri idu korak dalje u izvođenju najkompleksnijih zahvata, a takvi nisu izostali ni u 2025. godini kad su vrhunski liječnici doslovno pomicali granice mogućeg. Liječnici KBC-a Sestre milosrdnice izveli su zahvat na ženi koja je zbog pada pod kombajn 20 godina trpjela ogromne posljedice radi kojih su joj se stvorile kvrge po glavi i zatvarale joj oko, a nitko od liječnika joj do dolaska u Vinogradsku nije znao pomoći.

U KBC-u Osijek novorođenče staro tek tri tjedna počelo je teško disati pa su mu liječnici 'napuhali' plućno krilo, te joj izvadili veliki tumor i to bez ijednog kirurškog reza. Na Rebru su liječnici tijekom carskog reza porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice dok su liječnici bebi uklanjali tumor veličine glavice.

KBC Rijeka uvela je nove metode zahvata kod pacijenata s najtežim bolestima aorte tijekom kojih privremeno izvlače krv iz tijela i hlade ga na oko o 20 stupnjeva Celzija, čime se omogućuje sigurno izvođenje operacija uz maksimalnu zaštitu mozga i svih vitalnih organa. KBC Split uveo je transplantacije bubrega, zahvat kojeg nikad nisu izvodili, a time su mnogima koji gravitiraju toj bolnici dali novu šansu.

Razgovarali smo s ovim vrhunskim liječnicima koji su nam objasnili sve oko zahvata kojima su spasili pacijente.

KBC RIJEKA

Od 2025. godine Klinika za kirurgiju KBC-a Rijeka uvela je dodatne, visoko sofisticirane procedure koje značajno poboljšavaju ishode liječenja bolesnika s najtežim bolestima aorte. Riječ je o primjeni naprednih metoda izvantjelesne cirkulacije, pri čemu se u pojedinim, najzahtjevnijim slučajevima krv privremeno izvlači iz tijela i hladi na izuzetno niske temperature, oko o 20 stupnjeva Celzija, čime se omogućuje sigurno izvođenje operacija uz maksimalnu zaštitu mozga i svih vitalnih organa. Ove metode primjenjuju se kod pacijenata kod kojih bi bez takvog pristupa operativni zahvat bio iznimno rizičan ili neizvediv.

Liječnici Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka, predvođeni prof. dr. sc. Miljenkom Kovačevićem, predstojnikom Klinike i predsjednikom Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, dostupni su svojim pacijentima u bilo koje doba dana i noći, vikendima i blagdanima, često i u svoje slobodno vrijeme, kako bi operirali hitna stanja torakoabdominalnih aneurizmi jedne od najkompleksnijih i najzahtjevnijih operacija u medicini.

Riječ je o zahvatima koji pacijentima doslovno spašavaju život.

- Ako se aneurizma trbušne ili prsne aorte ne operira na vrijeme i dođe do puknuća, ishod je u velikom broju slučajeva smrtonosan. Čak 50 posto bolesnika kod kojih aneurizma pukne kod kuće ne dođe živo do bolnice, dok oni koji stignu često dolaze u hemoragičnom šoku, bez svijesti, s masivnim unutarnjim krvarenjem.

Torakoabdominalne operacije podrazumijevaju zamjenu prsnog i trbušnog dijela aorte, glavne krvne žile u tijelu, koja je organ za sebe. Tijekom zahvata rekonstruiraju se sve ključne krvne žile koje opskrbljuju mozak, crijeva, bubrege i donje ekstremitete, koristeći posebno dizajnirane umjetne graftove. Operacije traju šest do sedam sati, a često i dulje, ovisno o pripremi i potrebi za uspostavom izvantjelesnog krvotoka - rekao je za 24sata prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, predstojnik Klinike za kirurgiju.

Pacijenti su najčešće starije životne dobi, s brojnim pridruženim bolestima povišenim krvnim tlakom, bolestima srca, pluća, dijabetesom, no dob sama po sebi nije prepreka. U KBC-u Rijeka operiran je i 90-godišnji pacijent s puknućem aorte koji je preživio, dok je najmlađi pacijent imao tek 34 ili 35 godina, zbog genetske predispozicije. Posljednji operirani pacijent imao je 60 godina.

- Izuzetno važnu ulogu u ovim zahvatima ima vrhunski anesteziološki tim i kvaliteta anestezije. Tijekom operacije jedno se plućno krilo potpuno isključuje iz ventilacije, a pacijent se diše samo jednim plućnim krilom. U prsni koš postavlja se tubus s dva kraka, pri čemu se lijevo pluće privremeno "gasi", a cijeli zahvat odvija se uz precizno vođenje hemodinamike bolesnika. Kako bi se sačuvala perfuzija svih organa, koristi se lijevo - lijevi bypass, a u najtežim slučajevima i izvantjelesna cirkulacija. Kod posebno kompleksnih bolesnika, primjerice onih koji su ranije imali postavljene stentove, operacije se izvode uz cirkulacijski arest. U tim situacijama krv se privremeno izvlači iz tijela i hladi na 20 stupnjeva Celzija, čime se omogućuje sigurno izvođenje zahvata uz maksimalnu zaštitu mozga i vitalnih organa. Riječ je o postupcima koji zahtijevaju dodatni angažman cijelog multidisciplinarnog tima - kazao nam je prof. dr. sc. Miljenko Kovačević.

Aneurizme su abnormalna proširenja krvnih žila, a najveća opasnost je, navodi, njihovo puknuće. Simptomi često mogu biti varljivi bol u trbuhu, leđima ili prsima, zbog čega pacijenti ponekad misle da je riječ o problemima s kralježnicom. Kod mršavijih osoba može se čak, dodaje, vidjeti ili osjetiti pulsiranje u trbuhu. U slučaju rupture bolesnik naglo problijedi, poplavi, gubi svijest i razvija teški šok.

- Osim aneurizmi, postoje i disekcije aorte, koje se manifestiraju iznenadnom, probadajućom boli u prsima, kao i stanja u kojima proširena aorta pritišće kralježnicu ili uzrokuje opstrukciju pojedinih organa. Kod nekih bolesnika može doći i do tromboze aorte. Dijagnostika se temelji na CT angiografiji s kontrastom, a standard je i snimanje krvnih žila mozga jer dio pacijenata ima polianeurizmatsku bolest, s proširenjima na više krvnih žila u tijelu.

Operativni zahvat preporučuje se kada promjer aorte prijeđe 5,5 do 6 centimetara, jer tada rizik od puknuća dramatično raste. Muškarci su češće pogođeni, osobito oni s povišenim krvnim tlakom, koji puše i imaju povišene masnoće u krvi, no važnu ulogu ima i genetska predispozicija - navodi.

U KBC-u Rijeka godišnje se izvede 120 do 140 operacija aorte, dok se najkompleksnije torakoabdominalne operacije rade šest do sedam puta godišnje. Iako brojčano rijetke, one predstavljaju vrhunac vaskularne kirurgije. Riječki tim među rijetkima je u regiji koji se ovim zahvatima bavi sustavno i s dobrim ishodima.

Još 2009. godine riječki su kirurzi uveli hibridne zahvate luka aorte, kombinirajući otvorene operacije i endovaskularne stentove, uz revaskularizaciju krvnih žila koje vode prema mozgu. Tradicija vaskularne kirurgije u Rijeci seže daleko, prva operacija trbušne aorte u svijetu izvedena je 1966. godine, a riječki tim danas nastavlja više od 60 godina dugu tradiciju vrhunske kirurgije.

Na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka godišnje se izvede oko 8.500 operacija, od čega je oko 1.200 vaskularnih zahvata. Iza tih brojki stoje liječnici koji, kako sami ističu, ne gledaju na sat kada je riječ o spašavanju života bilo da je riječ o petku navečer, blagdanskoj noći ili hitnom pacijentu koji stiže iz drugog dijela Hrvatske.

KBC ZAGREB

Liječnici KBC-a Zagreb 2025. su izveli nevjerojatan zahvat po prvi put, operirali su novorođenče dok je još bilo djelomično u maternici majke, spojeno na posteljicu i pupkovinu, kako bi mu spasili život. Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice. Na taj način tim je dobio dragocjeno vrijeme za osiguravanje dišnog puta, jer je beba na vratu imala ogroman tumor veličine vlastite glavice koji je u potpunosti zatvarao dišne putove.

Majka i dijete su dobro. Beba je puštena kući tri tjedna nakon operacije, diše samostalno i smatra se izliječenom.

Iz KBC-a Zagreb poručuju kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih zahvata u hrvatskoj medicini.

- Ovo je priča o ljudskosti, predanosti i zajedništvu. U presudnim minutama udružili su se neurolozi, otorinolaringolozi, neonatolozi, neuroradiolozi i brojni drugi stručnjaci kako bi novorođenčetu dali šansu za život - poručili su iz bolnice.

Prema riječima doc. dr. sc. Davida Ozretića, tumor je već u trudnoći bio iznimno velik i prijetio potpunim zatvaranjem dišnog puta.

- Znali smo da dijete nakon poroda neće moći disati. Morali smo procijeniti odnos tumora i krvnih žila te isključiti mogućnost velikih krvarenja. Kada smo utvrdili da to nije slučaj, mogli smo ući u zahvat - rekao je.

Ključni trenutak bio je postupak u kojem su liječnici osigurali dišni put dok je dijete još bilo spojeno na pupkovinu i primalo kisik iz posteljice.

- Dijete još nije bilo rođeno, a mi smo mu već osigurali tubus u dušniku i omogućili udisanje. Tek nakon stabilizacije srčane aktivnosti dovršen je porod i prerezana pupkovina - objasnila je prof. dr. sc. Ruža Grizelj.

Nekoliko sati nakon poroda uslijedila je i zahtjevna operacija potpunog odstranjenja tumora, koja je trajala više od dva sata.

- Operirati dijete staro svega dva sata iznimno je zahtjevno. Cilj nam je bio ukloniti tumor, a sačuvati sve vitalne funkcije: disanje, gutanje i kasnije govor. Smatram da smo u tome uspjeli - rekao je prof. dr. sc. Drago Prgomet.

Histološki nalaz potvrdio je da je tumor u potpunosti odstranjen, a tumorski markeri su negativni.

Zagreb: Konferencija za medije povodom uspješnog izvođenja novog, medicinski zahtjevnog zahvata visoke složenosti | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tim je tijekom zahvata imao pripremljene sve scenarije.

- Imali smo plan A, B i C: od pokušaja intubacije, preko otvaranja dišnog puta na vratu, do pripreme za ECMO aparat. Srećom, uspjeli smo već s prvom opcijom i dobili vrijeme za daljnje korake - rekao je prof. dr. sc. Ratko Prstačić.

Prema riječima stručnjaka, riječ je o dobroćudnom tumoru s potencijalom zloćudnosti, no trenutačno nije potrebna dodatna terapija.

- Danas je to uistinu zdravo dijete - poručili su.

Ovakvi postupci izvode se samo u najvišim specijaliziranim centrima i to tek jednom do dvaput godišnje na globalnoj razini.

- Dijete je bilo doslovno napola rođeno. Glava, vrat i dio prsnog koša bili su izvan maternice, a ostatak tijela unutra. Morali smo održati protok krvi kroz posteljicu kako bismo osigurali vrijeme za spašavanje dišnih putova. Rizik za majku i dijete bio je velik, ali uspjeli smo - rekla je doc. dr. sc. Ana Hrkać Pustahija.

KBC OSIJEK

U KBC-u Osijek lani je po prvi put u Hrvatskoj izvedena endoskopska resekcija tumorske tvorbe i to na novorođenčetu kojemu je tumor zatvarao dišne puteve.

Predstojnik Klinike za pedijatriju, doc. dr. sc. Matej Šapina, dr. med., opisao nam je iznimno zahtjevan i rijedak medicinski slučaj koji se dogodio u listopadu 2025. godine, kada je u kliniku zaprimljeno novorođenče staro svega tri tjedna, teško 3,4 kilograma, s teškim respiratornim smetnjama.

Dijete je zaprimljeno zbog izrazito otežanog disanja. Kako navodi dr. Šapina, klinička slika bila je dramatična, dijete je disalo trbuhom, izgledalo je kao da se guši. Stanje koje nije bilo moguće uočiti pri samom rođenju.

Detaljnom dijagnostikom utvrđeno je da se u pozadini problema nalazi kolaps pluća na jednoj strani, dok je druga strana bila očuvana. Dodatno, pronađena je velika tumorska tvorba unutar dušnika, u području centralnih dišnih putova i grkljana, koja je gotovo u potpunosti blokirala prolazak zraka.

- ⁠Zrak nije mogao ući, i usmjeren je bio u jednu stranu. Dijete ne bi preživjelo da nismo izveli ovaj zahvat.

Jedna od opcija liječenja je traheotomija i postavljanja trahealne kanile, koja ne bi riješila cijeli problem, a kako govorimo o novorođenčetu starom tri tjedna, to nosi iznimno velik rizik - objašnjava dr. Šapina.

Tim se suočio s jednom od najtežih odluka u pedijatrijskoj kirurgiji. Umjesto velikog kirurškog zahvata, odlučeno je da se pokuša minimalno invazivni pristup tj. endoskopska resekcija tumorske tvorbe.

- ⁠Takav zahvat do tada nikada nije bio izveden u Hrvatskoj na tako malom djetetu. Mi smo jedini centar u zemlji koji izvodi ovakve zahvate, a prvi put smo to učinili prošle godine kod novorođenčeta ove dobi - ističe predstojnik Klinike.

Prije samog uklanjanja tumora bilo je nužno riješiti kolaps pluća. Tim je primijenio potpuno novu metodu napuhavanja pluća, koju su sami razvili i publicirali.

- ⁠Pluća smo napuhali doslovno kao balon. Kad smo to uspjeli, omogućena je izmjena plinova, no problem u dušniku je i dalje postojao - kaže dr. Šapina.

Slijedio je najrizičniji dio zahvata. U suradnji s anesteziolozima, bronhoskopskim putem pristupilo se tumorskoj tvorbi. Zahvat je zahtijevao iznimnu preciznost i brzinu.

- ⁠Kombinacijom anestezije i bronhoskopskog pristupa uklonili smo tumorsku masu koja je blokirala disanje. Žicom smo zapetljali i stegnuli tvorbu, presjekli je i uklonili kao strano tijelo. Operacija je bila izuzetno komplicirana - opisuje.

Situaciju je dodatno otežavalo to što je anesteziolog morao vrlo pažljivo regulirati disanje.

- ⁠Ako biste prejako upuhali zrak, postojala je opasnost da se tvorba, koja nije bila fiksirana, ugura dublje u dišne putove. Bilo je to vrlo nezgodno, ali uspjeli smo - dodaje.

Iako su se liječnici ranije susretali s poremećajima i suženjima dišnih putova, ovakav slučaj tumor koji se ponaša poput stranog tijela, nalik bombonu zalijepljenom za stijenku dišnog puta, dogodio se prvi put, a iznimno je i rijedak u svijetu.

Cijeli zahvat izveden je isključivo minimalno invazivnim metodama, a najveći izazov bila je temeljita priprema kako bi intervencija bila što kraća i sigurnija za dijete.

- ⁠Beba je sada dobro i otpuštena je kući nekoliko dana nakon zahvata - zaključuje dr. Šapina.

Ovaj slučaj predstavlja veliki iskorak hrvatske pedijatrijske medicine, kako zbog prvog uspješno izvedenog zahvata te vrste, tako i zbog razvoja i patentiranja nove metode liječenja koja može spasiti živote najmlađih pacijenata.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

U KBC-u Sestre milosrdnice lani je liječnički tim predvođen intervencijskim neuroradiolozima dr. Vladimirom Kalousekom i dr. Branimirom Čulom, kojima su pomagali i dr. Marko Bukna, dr. Nikola Šerman izveo dosad neviđen zahvat.

Uspješno su proveli iznimno složeno i visokorizično liječenje 56-godišnje pacijentice koja je dva desetljeća živjela s teškom deformacijom lica i oka nakon teške nesreće s kombajnom. O slučaju je za 24sata govorio intervencijski neuroradiolog prim. Vladimir Kalousek, dr. med., spec. radiologije, FEBNI, koji je s dr. Čulom bio na čelu ovih operacijskih zahvata.

Pacijentica je prije 20 godina doživjela tešku nesreću kada ju je pregazio kombajn. U nesreći joj je amputirana lijeva podlaktica, a zadobila je i teške ozljede lica i kostiju. Iako su početne ozljede sanirane, s vremenom se razvila ozbiljna, ali dugo neprepoznata komplikacija.

- Došlo je do ozljede kosti pri kojoj su se arterija i vena rasjekle i patološki spojile. Tako je nastala traumatska arteriovenska fistula, nenormalna komunikacija između arterijskog i venskog sustava lica i oka - objašnjava prim. Kalousek.

U takvom stanju arterijska krv, pod visokim tlakom, objašnjava, izravno ulazi u venski sustav.

- Arterija ima čvrstu stijenku s tri sloja i ne može se širiti, dok je vena puno elastičnija i može primiti znatno više krvi. Zbog toga se vene s vremenom počinju širiti i stvaraju se veliki venski bazeni - pojašnjava.

Kod pacijentice su se te venske ektazije postupno širile kroz godine, zahvaćajući lice i područje oko oka. Posljedice su bile teške i vidljive.

- Te proširene vene ispunjene krvlju stvarale su kvrge koje su deformirale lice i zaklapale oko. Pacijentica je zbog toga iznimno patila, fizički i psihički - navodi Kalousek.

Unatoč brojnim konzultacijama tijekom godina, liječenje se nije poduzimalo.

Foto: 24sata

- Kolege koje je konzultirala nisu se usudile liječiti taj slučaj jer je bio iznimno kompleksan i s vrlo visokim rizikom - ističe.

Prekretnica se dogodila kada je pacijentica upućena dr. Darku Solteru u KBC Sestre milosrdnice, koji je potom kontaktirao tim intervencijske neuroradiologije u KBC-u Sestre milosrdnice.

- Nakon konzultacija odlučili smo napraviti angiografiju kako bismo točno prikazali patologiju i dinamiku punjenja venskih ektazija. Tek kada smo jasno definirali razinu arteriovenskih šantova, mogli smo pristupiti liječenju - kaže Kalousek.

Liječenje je provedeno u više etapa, tijekom 2024. i 2025. godine, a svaki zahvat trajao je više od dva sata.

- Postupno smo pristupali svim šantovima i proveli totalnu okluziju patoloških spojeva, koristeći zavojnice i endovaskularno ljepilo. Uspjeli smo ući u sve šantove, što je bilo ključno za uspjeh - naglašava.

Nakon zahvata rezultati su se počeli jasno pokazivati.

- S vremenom je došlo do redukcije širine venskih bazena, deformacije su se počele povlačiti, a pacijentica se postupno oporavljala - navodi Kalousek.

Posebno je potresna činjenica da je pacijentica nesreću doživjela s 36 godina, a danas ima 56 te da se desetljećima nitko sustavno nije javio iz bolnica s rješenjem za njezin problem.

- Ja sam se javila nekim bolnicama iz kojih mi se ili više nitko nije javio ili mi nisu pomogli sve dok nisam došla u Vinogradsku i prezadovoljna sam i jako sam zahvalna liječnicima u Vinogradskoj - rekla je za 24sata Snježana Gjuričić iz okolice Suhopolja.

Ovaj slučaj predstavlja izniman uspjeh intervencijske neuroradiologije i potvrđuje važnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju rijetkih i kompleksnih vaskularnih patologija.

KBC SPLIT

Klinički bolnički centar Split ostvario je povijesni iskorak u svom razvoju pokretanjem programa transplantacije bubrega, čime je pacijentima s juga Hrvatske omogućeno cjelovito transplantacijsko liječenje u vlastitoj regiji. Prva transplantacija bubrega u splitskoj bolnici obavljena je u srpnju 2025. godine, a do kraja iste godine uspješno je transplantirano sedam pacijenata, svi s urednim postoperativnim tijekom i oporavkom prema planu.

Kako ističu iz KBC-a Split, pripreme za uvođenje transplantacijskog programa trajale su dugi niz godina, a posebno su intenzivirane u posljednje četiri godine. U tom razdoblju uređeni su prostori, nabavljena suvremena medicinska oprema te provedena opsežna edukacija zdravstvenog osoblja, sve u skladu s aktualnim europskim i svjetskim standardima.

- KBC Split se dugo godina pripremao za uvođenje programa transplantacije, a posebno intenzivno u posljednje četiri godine. Uvjeti koje smo trebali ispuniti, u kontekstu suvremenih medicinskih tokova te europskih i svjetskih standarda i propisa, danas su znatno stroži nego ranije - kazao je za 24sata doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić, dr. med., voditelj transplantacijskog programa KBC-a Split.

Transplantacijska medicina, dodaje, predstavlja vrhunac timskog rada u bolničkom sustavu.

- Transplantacijska medicina zahtijeva timski rad u najpotpunijem smislu te riječi. Svi segmenti bolnice uključeni su u taj proces – od urologa, nefrologa, imunologa, mikrobiologa, patologa i anesteziologa, do medicinskih sestara, tehničara, vozača i spremačica. Gotovo uvijek riječ je o dodatnom radu izvan redovnog radnog vremena, jer organ kad dođe – ne može čekati. Zbog toga sam iznimno ponosan na sve uključene - ističe Šošić.

Važno je naglasiti da je KBC Split i prije formalnog početka transplantacijskog programa imao dobro razvijen sustav obrade bolesnika za transplantaciju te posttransplantacijsku skrb, koja se provodila u okviru Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega. Pokretanjem cjelovitog programa sada je pacijentima omogućeno da cijeli proces – od pripreme, same transplantacije do praćenja nakon zahvata – obave unutar iste ustanove.

- Bolesnici liječeni dijalizom, često opterećeni brojnim pridruženim bolestima, sada imaju mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split, što im značajno poboljšava kvalitetu života - navodi voditelj programa.

Trenutačno je u tijeku formiranje liste bolesnika koji će na transplantaciju bubrega čekati u KBC-u Split. Prema dostupnim podacima, oko 30 posto svih bolesnika s hrvatske liste Eurotransplanta gravitira upravo liječenju u splitskoj bolnici, što dodatno potvrđuje važnost ovog programa za regiju.

Poseban trenutak za tim KBC-a Split dogodio se kada su, kao relativno mlad transplantacijski centar, u jednom danu uspješno obavljene čak dvije transplantacije bubrega.

- To je bio trenutak koji nam je svima potvrdio da smo spremni i da možemo ravnopravno stajati uz bok drugim transplantacijskim centrima - zaključuje Šošić.

Pokretanjem transplantacijskog programa KBC Split ne samo da je unaprijedio vlastite kapacitete, već je i značajno ojačao nacionalni sustav transplantacijske medicine, pružajući novu nadu pacijentima kojima transplantacija predstavlja jedinu trajnu terapijsku opciju.