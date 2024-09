Top lista Milanovićevih izjava: Yutel-batica, 'niprije', tračanje s Anušićem i Habijanov Instagram

Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je u srijedu gost Dnevnika Nove TV, a u polusatnom, iscrpnom intervjuu govorio je o niz tema - od nadolazećih predsjedničkih izbora, o šefu DORH-a Ivanu Turudiću do odnosa s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrima u Vladi.

Cijeli tekstualni prijenos intervjua možete pročitati ovdje, a u nastavku izdvajamo neke od najupečatljivijih predsjednikovih izjava.

Na samom početku predsjednik je, govoreći o svom protukandidatu u utrci za Pantovčak Draganu Primorcu, citirao stih pjevača Marka Perkovića Thompsona.

- Dragan Primorac je probao već doći na Pantovčak, 2009. godine i na prevaru. Nije tada došao na Pantovčak, neće ni sada, nije ni prije - rekao je, uz osmijeh, Milanović.

Plenković, ''ustavni provalnik''

Pisao je, kaže, početkom rujna premijeru Plenkoviću, a on mu nije odgovorio.

- On u pravilu ne odgovara. To je klasično protuustavno ponašanje. Čovjek je ustavni provalnik, obijač.Ne kršitelj. Nisu se u stanju ničeg koloraturnijeg bili sjetiti - kazao je slikovito Milanović o svom pismu koje je slao premijeru.

Ovako su Milanović i Plenković izgledali prije dvije godine na proslavi 31. obljetnice 4. gardijske brigade | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Osvrnuo se i na svoje motive za uključenje na parlamentarne izbore, a jedan od njih bio je izbor Ivana Turudića za čelnika Državnog odvjetništva.

- To je jedan mračan karakter koji je mojim zalaganjem u dobroj mjeri rasvijetljen. Svakome tko dobro vidi, a prije svega Plenkoviću, bilo je jasno o kakvom se čovjeku radi. Usprkos tome on gura na silu njegovo imenovanje kroz Sabor. Ta priča za mene nije završena. Ništa što to čovjek radi nije motivirano pravom i pravosuđem. Kao što je Ivo Sanader rekao: 'Naš dečko' - kazao je Milanović.

''Yutel-batica'' Marko Milić

Novinar ga je pitao o uhićenjima HDZ-ovaca, a prisjetio se predsjednik i slučaja glasnogovornika Vlade Marka Milića.

Zagreb: Dolazak partnera na koalicijski sastanak u Banske dvore | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Dakle, glasnogovornik Andreja Plenkovića, mali Milić, Yutel-batica, uhvaćen je legalnim dokaznim sredstvima u počinjenju kaznenog djela pogodovanja, zloporabe položaja. Svašta bi se tu dalo reći. To merita barem opomenu ili uvjetnu. Čovjek je oslobođen. Pa jesmo li svi mi magarci da ne vidimo što se događa? Dakle, izravno je utjecao na čelnika javne kompanije čiji je kontrolor i vlasnik Vlada. Ništa, nikome ništa - rekao je Milanović.

Vratio se onda na Turudića. Spomenuo je njegove susrete sa Zdravkom Mamićem i kazao kako je Mamić za Turudića ''Nikola Tesla''.

Osvrnuo se opet i na Dragana Primorca.

- Ja sam bez SDP-a jak. Bio sam uvijek jak, ali sa SDP-om sam nešto drugo, jači sam s SDP-om. Primorac je bez HDZ-a nitko i ništa. To je razlika - rekao je Milanović.

Instagram i Damir Habijan

Komentirao je i neugodnjak s rukovanjem s ministrom Damirom Habijanom.

Foto: Ured predsjednika

- Ma dobro to je bilo zezanje. Ja sam došao u zadnji tren na Općinski sud u Zagrebu. I čovjek je tamo sjedio. Ja sam mu pružio ruku. Ja mu pružio ruku pa potapšao i rekao: 'Hej, ministre.' Onda je pružio ruku. To se vidjelo na kameri. Nije išlo iz prve, ali išlo je iz druge - kazao je Milanović, a na pitanje je li ga zateklo to ponašanje kazao je da se on ''nagledao takvih profila''.

- Mene su izabrali građani, njega je izabrao Plenković. On bez Plenkovića ne postoji. Osim na Instagramu. Tamo je prisutan - rekao je Milanović o tome da ga Habijan ne smatra predsjednikom.

Trač-partija s Anušićem

Kad smo već kod ministara dotaknuo se Milanović i Ivana Anušića. Na tvrdnju da sz bili bliski odgovara - ''Nikad bliski, ali korektni''.

Zagreb: Zoran Milanovi? sudjelovao na proslavi 32. obljetnice osnutka Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Čovjek se izbezumio i obezglavio u zadnje vrijeme, a Plenković ga pritišće da rovari za Primorca. Izašao je iz svoje zone komfora, a to je Antunovac. To je čovjek koji nije vidio svijeta i nema škole, to su važne stvari. Dobio je nešto preferencijalnih glasova i narasla su mu krila, vidio se na mjestu Plenkovića i mislim da se vidi i dalje. Iz čistog mira, 1. kolovoza, dva dana prije nego što se Primorac obogotvorio, on kaže da se ide u vojnu vježbu na plaži u Kuparima. Što bih ja trebao? Nije me nazvao niti kontaktirao moje suradnike. To je provokacija - rekao je pa nastavio.

- Naš odnos je bio ok dok se nije morao vratiti na svoju bazičnu ulogu odnosno na tvorničke postavke. A to je, ono, jedan militantni, nekorektni, da ne kažem prljavi HDZ-ovac koji se s vojskom igra. Ta vježba u Kuparima je inače za nekoliko dana, a tamo ga čekam da sjedne kraj mene kao vrhovnog zapovjednika jer on je ipak samo ministar. I to je bilo normalno, mjesecima. Pa čovjek je iza mene sjedio u Washingtonu, družili smo se. Prekrasno je ogovarao neke HDZ-ove ministre. Odnos je bio normalan dok nije dužnost zvala i dok nije trebalo počet raditi kaos. -kazao je pa dodao kako se planovima o izmjenama Zakona o obrani usprotivio i Plenković, ali i ''ovaj njihov trojanski konj Primorac''.

Hrvatski ''jasnogovornik''

Na pitanje s čim ide u kampanju i što nudi građanima, Milanović kaže:

- Ono što jesam.Ja sam jasnogovornik Hrvatske, ja vrlo jasno govorim o stvarima i o problemima. Taktika će biti zona mista, dakle miješana zona.

Milanović kaže da se ''dovlačenjem Plenkovića iz Bruxellesa'' zaprljao diskurs u hrvatskoj politici.

- On je taj koji je zaprljao politiku. On je najnapuhaniji i najbahatiji čovjek kojeg je hrvatska politika ikada vidjela. Ja sam imao problema sa Sanaderom, za kojeg mi se nije sviđalo kako komunicira, ali on je Bečka škola prema ovom čovjeku - kazao je i dodao kako se njegov pristup nekima ne sviđa, a nekima ipak da.

- Moj je zadatak da ja tu nađem neku ravnotežu, ali ovo je sukob s nasilnicima i manipulatorima koji žele ovladati cijelom Hrvatskom i osim vlasti, koju su već uzeli, uzeti još vojsku i takozvane tajne službe ili sigurnosno-obavještajne agencije. I to je to. Onda možemo ugasiti svjetlo kao u Vučićevoj Srbiji - dodao je predsjednik.