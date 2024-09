Milanović: S Anušićem sam prije ogovarao ministre, a onda su ga vratili na tvorničke postavke...

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je još 9. rujna 2024. pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u kojemu ga poziva na sastanak na temu vanjske politike. Milanović je o tome, ali i o temama šefa DORH-a Turudića, vojnog roka i uhićenja, razgovarao u Dnevniku Nove TV.

- Dragan Primorac je probrao već doći na Pantovčak i nije uspio. Neće sada, nije ni prije - kazao je Milanović na početku o svom protukandidatu na nadolazećim predsjedničkim izborima.

Novinar Hrvoje Krešić ga je pitao i o pismu koje je slao premijeru Andreju Plenkoviću.

- Ne postoji komunikacija između nas. To je poznato. Ali zar nisu moja pisma neka vrsta komunikacije - odgovorio je Milanović.

- Sad sam mu pisao jer se očekuje da odgovori, on u pravilu ne odgovara. Čovjek je ustavni provalnik, obijač. Baš provalnik - dodao je Milanović.

Komentirao je i uključivanje u parlamentarne izbore, što je učinio zbog izbora Ivana Turudića na čelo DORH-a.

- To je jedan mračan karakter čija je ličnost rasvijetljena. Ta priča za mene nije završena. Ništa što to čovjek radi nije motivirano pravom i pravosuđem. Kao što je Ivo Sanader rekao ''naš dečko'' - rekao je Milanović.

- Mračni Plenković i mračni Turudić žive u svom mraku. Kažete da su neki ljudi iz HDZ-a uhićeni, ali ti ljudi su očito obaviješteni o tome - rekao je Milanović.

Turudić se, podsjetio je, nalazio sa Zdravkom Mamićem, "koji je za njega Nikola Tesla".

- On je tada bio sudac. Napredovao je kroz sustav bez ikakvih posljedica. Spoznaja o tome tko je i što je taj tip te treba voditi ka tome da ga ne promičeš - rekao je Milanović.

Krešić ga je pitao i o susretu s ministrom Damirom Habijanom, koji mu nije htio pružiti ruku.

- Ja sam se rukovao sa svima i došao do njega. Čovjek je sjedio i ja sam ga potapšao i rekao: 'Hej, ministre.' To se vidjelo na kameri i on mi je pružio ruku. Nije išlo iz prve, ali išlo je iz druge - rekao je Milanović.

Sada mu je, dodao je, žao što je spominjao njegove fotografije na Instagramu i u pitanje dovodio njegovu seksualnu orijentaciju. Komentirao je i odnos s ministrom Ivanom Anušićem.

- Narasla su mu krila, vidio se na mjestu Plenkovića i još se uvijek vidi - ustvrdio je pa nastavio: "Naš odnos je bio ok dok se nije vratio na tvorničke postavke militantnog i prljavog HDZ-ovca. On je prekrasno ogovarao neke HDZ-ove ministre i odnos nam je bio ok'', rekao je Milanović.

Krešić ga je pitao i je li pozvan na konferencije za pomoć Ukrajini koju Vlada organizira u Ukrajini.

- Ne. Trebaju li dodatna pojašnjenja? - odgovorio je Milanović.

Hrvatska, smatra Milanović, treba priznati Palestinu.

- Zašto ne? Znate li da je nekoliko država priznalo Palestinu, među njima i Jugoslavija? Zar je to jedini narod koji nema pravo na državu? Imamo li mi ikakvih dugova prema Izraelu? - pita se Milanović.

- Jedna osoba koja se kandidirala za predsjednika kaže da se o tome treba konzultirati s Europskom unijom. Europska unija pojma nema o tome. Tri su države vlastitiom odluke priznale Palestinu - dodao je predsjednik.

Pred građane će u ovoj kampanji, najavio je, "ići s onim što jesam".

- Najveći dio svog političkog puta sam sa svojim protivnicima govorio relativno pristojno. Dolaskom Plenkovića u politiku, odnosno njegovim dovlačenjem iz Bruxellesa, nešto se promijenilo - rekao je Milanović.

- On je taj koji je zaprljao politiku - dodao je.