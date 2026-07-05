Skupa je Amerika, kaže bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja zna da su u životu najvrednija prijateljstva, pa ih je sklapala od Putina do Mamića, otkriva novi broj tjednika Express
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Topli kutak i prijateljski zagrljaj Kolindu Grabar Kitarović čekaju u svakom kutku svijeta...
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Namjeravam ostati u Americi do 21. srpnja. Biti tri tjedna ovdje nije baš jeftino, pa sam se ukrcala prijateljima, pojasnila je Kolinda Grabar Kitarović prošlog vikenda novinarima u Philadelphiji, kamo je stigla zbog najvažnije sporedne stvari na svijetu. Velika navijačica, i kad treba partijanerica, Kolinda je tijekom svoje političke karijere razvila široku mrežu prijatelja, suradnika i savjetnika. Na pitanje kod kojih je to prijatelja odsjela kaže nam i otkriva: “Oni vode jako privatan život i ni na koji način ne žele biti eksponirani. Međutim, planiram otići malo sjevernije na nekoliko dana, kod dvije prijateljice koje su dosta javne osobe...”
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