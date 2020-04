Toranj zagrebačke katedrale trebao bi se rušiti u petak

Rušenje dijela sjevernog tornja katedrale koje je bilo planirano za četvrtak ipak se odgodilo za petak ujutro. Naime, statičari su zaključili da je potrebno dodatno osigurati toranj i gradilište. Kardinal Josip Bozanić, stoga je, u podne, ispred zagrebačke prvostolnice, nakon što su radovi obustavljeni, blagoslovio radnike, gradilište i cijeli hrvatski narod. Monsinjor Ivan Hren, koji je zadužen za obnovu katedrale, otkrio je, pak, što mu je zagrebački nadbiskup i kardinal rekao.

- On mene oslovljava imenom, Ivo, kaže, nemoj ništa forsirati, do sada se nikome ništa nije dogodilo, vidjet ćeš kad razgovaraš s dečkima. Vidi se da marljivo rade gore. Rekao mi je i sam kardinal: znam da je na tebi najveća odgovornost i teško je to, ali na nekome mora biti. Prepuštamo u Božje ruke. Ako vjetar dopusti, onda će to biti sutra između 10 i 14 sati', rekao je Hren te dodao da očekuje ozbiljan i profesionalan pristup ozbiljnom zadatku kojega se sad zove izazovom. Za 24sata je dan ranije rekao kako mu spuštanje dijela tornja stoji na srcu i jedva čeka da se to završi, naravno, bez greške. No, sve će ipak ovisiti o vremenu.

- Ono što je najvažnije, iskoristili smo sve ono do čega struka može doći. Sad smo još dobili Božji blagoslov, i pozivam sve da oni koji moraju biti doma, neka budu u molitvi i na taj način ćemo biti svi zajedno povezani. Imali smo jutros u 7:30 pregled statičara. Oni su sve pregledali. Ono što vi ne vidite tu, to je taj unutrašnji dio tornja. Procijenili su i to nam je oduzelo 2,5 sata. Još smo postavljali sva osiguranja gore u špic da se ne dogodi urušavanje tornja. Vidite, i sad je vjetar. Dečki su molili blagoslov. Njima je, pa i meni želja da se sad spusti toranj, ali neke stvari ne možete. Njima je gore bio jak vjetar, onda oni stanu. Vjerujte, oni danas nisu popili kavu. I oni su ljudi...', rekao je monsinjor Hren te dodao da je osiguranje od velike važnosti pa će zona sigurnosti biti 120 metara.

'Određena je zona za osiguranje. Ova dizalica je od 120 metara. Ona će primiti između 25 i 30 tona. Neka se dogodi malo jači vjetar, i ona može pasti. Radi sigurnosti svih je zona od 120 metara radi mogućeg pada dizalice. Ne treba se strašiti. Na to ne možemo utjecati. Poduzeli smo sve. Vojska, policija i nadzorni statičari još razgovaraju...', rekao je na kraju monsinjor Hren.

