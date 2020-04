U utorak trebali rušiti toranj katedrale, ali puhao je vjetar

U utorak se trebalo krenuti s rušenjem dijela sjevernog tornja zagrebačke prvostolnice, ali vremenski uvjeti nisu to dopustili. Oni, pak, trebaju, kako su nam rekli sugovornici iz Zagrebačke nadbiskupije, biti idealni jer će se rušenje odvijati na 108 metara visine te vjetar na toj visini ne smije biti jači od pet metara u sekundi. Stoga je najvjerojatnije da će rušenje započeti u četvrtak ili petak i biti će jedinstveno jer će se rušit na način da će u jednoj od dvije gigantske dizalice biti radnici, a druga će skidati vrh tornja. Za sve je to, kako saznajemo, zaslužan mons. Ivan Hren, ekonom Kaptola koji je vodio obnovu katedrale. Njegova snalažljivost i brzina reakcije nakon potresa priča se već danima na Kaptolu, a tome svjedoči i činjenica da su dimnjaci sa svih kurija na Kaptolu već skinute.

- Monsinjor Hren naručio je odmah dizalice koje su spuštale dimnjake s kurija kako, ako opet dođe, do malo jačeg potresa, on ne bi oštetio i ugrozio živote. On bi trebao biti uzor Bandiću - govori nam sugovornik s Kaptola. Monsinjor Hren je, kako ga opisuju, odličan ekonom, ‘utjerivač dugova za Kaptol’, voditelj kaptolskih kurija, iznajmljivač prostora…

Ako ovo s Katedralom prođe sve u redu, on bi moral ostati zapamćen kao spasitelj Kaptola- smatra naš sugovornik te dodaje da bi mu se tada i zaboravilo što je loše uložio novce u Karlovačku banku koja je potom propala. Monsinjor Hren upozorio je, pak, na hitnost spuštanja sjevernog tornja kao prioriteta sigurnosti.

- Radimo koliko je moguće razborito, vodimo računa i o koronavirusu, vodimo računa o ljudima, pa ćemo raditi sve dane osim na Uskrs, pa što dragi Bog da. Moramo voditi računa o ljudima, jer to nije normalno gradilište. Ima još nekoliko nepoznanica, sve se razrađuje da što manje ljudi uopće bude prisutno. Morat ćemo isprazniti sve što je u radijusu od 150 metara, jer kada je teret od 30 tona na 120 metara na jednoj sajli, tu je sve moguće. Mala greška, mala nepažnja, malo veći vjetar… u Božje ruke - rekao je mons. Hren za Hrvatski katolički radio te rekao da svakog jutra dok hoda moli blagoslov ‘za sve one koji sada rade, jer bez Božjeg blagoslova mi ne bismo mogli ništa.’

Još uvijek se, pak, vode rasprave trebaju li novi tornjevi imati špicasti vrh ili tupasti na koji dođe kugla pa križ. Procjenjuje se da je tupasti vrh sigurniji jer su tornjevima osim potresa ugroze i udari groma. Godišnje, kako se procjenjuje, vrh tornjeva udari na stotine gromova.

- S druge strane, jedan dio struke je mišljenja da katedrala mora izgledati kao i ranije - smatra naš sugovornik.

Dio tornja, kako smo već pisali, morati će se ukloniti korištenjem manjih eksplozija što se radi u suradnji s Rudarskim fakultetom. U četvrtak su se s pripadnicima Hrvatske vojske u dvorištu katedrale vršila probna opaljenja - odvajanja metalnih trnova zalivenih olovom na starim kamenim elementima baldahina II galerije i presijecanje eksplozivom upletenog čeličnog užeta koji spaja kameni vrh olovnom kuglom od 4 tone. Eksplozija, kako nam je rečeno, ne može oštetiti katedralu te je riječ o kontroliranoj radnji. Alpinisti koji su već danima na katedrali sve su detaljno pregledali te ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja.

- Komad tornja koji moramo skinuti ipak je težak 23 tone, a ne 30 koliko smo mislili - govori nam naš sugovornik te upozorava da će prostor oko katedrale kada krene rušenje biti zaštićen te građani neće moći blizu.

No, osim idealnih vremenskih uvjeta, dizaličare treba poslužiti i tlo, odnosno ne smije biti podrhtavanja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miče se dio sjevernog tornja

Rušenje dijela sjevernog tornja definitivno je jedinstveno u svijetu jer će se rušit na način da će u jednoj od dvije gigantske dizalice biti radnici, a druga će skidati vrh tornja. Velika dizalica od 120 metara koja je zaduženja za rušenje montirana je u petak, a ona malo manja, na kojoj će biti radnici, već je sedam dana ispred katedrale.

U četvrtak su se s pripadnicima Hrvatske vojske u dvorištu katedrale vršila probna opaljenja - odvajanja metalnih trnova zalivenih olovom na starim kamenim elementima baldahina II galerije i presijecanje eksplozivom upletenog čeličnog užeta koji spaja kameni vrh olovnom kuglom od četiri tone.

Eksplozija, kako nam je rečeno, ne može oštetiti katedralu te je riječ o kontroliranoj radnji. Alpinisti koji su već danima na katedrali sve su detaljno pregledali te ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja.

Tema: Potres u Zagrebu