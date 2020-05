Torjanac: 'Bandić koristi krizu kao alibi za gradsku blagajnu'

Nestranački zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Marko Torjanac, u razgovoru za N1, izjavio je kako je kriza uzrokovana pandemijom korona virusa dovela do najvećeg udara na kulturu u povijesti, a kako je za to zaslužan i gradonačelnik Milan Bandić.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed protiv Bandića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je i dolazak premijera Andreja Plenkovića na Trg svetog Marka kad je oporba iznijela svoje stolce i prosvjedovala protiv on-line skupštine.

- Premijer Plenković je htio ili omalovažiti naše izlaženje na Markov trg ili nam se htio pridružiti i podržati nas. To je bio dobar potez oporbe koji je sjednicu spasio cenzure, sumnjam da bi netko Plenkovićeve inteligencije tako nešto htio omalovažiti budući da je sjednica na otvorenom iskaz volje i građana i oporbe. Očito je zaboravio da HDZ već godinama sudjeluje u donošenju štetnih odluka za Grad Zagreb i taj izlazak nije mogao biti dočekan odobravanjem - izjavio je Torjanac te dodao kako je korona kriza pravi dokaz neorganiziranosti gradske uprave.

- Gradska blagajna je prazna, a s takvim prirezom bi grad morao izdržati krizu bar godinu dana da građani to ne osjete. Bandić koristi krizu kao alibi za gradsku blagajnu koja je ispražnjena pogodovanjima i lošim upravljanjem gradom - dodao je.

Torjanac je objasnio i da je Gradska skupština, nakon pojave pandemije virusa, izglasala točku da se isplate zaostaci sredstava iz 2019. kao i sredstva za 2020. dodijeljena na javnom natječaju za programe u kulturi.

- Točka je prošla jer su glasali oporba i HDZ. Bandić sad želi povući tu točku iako ništa nije ostvareno osim sredstava iz 2019. - rekao je dodajući kako programi u kulturi ove godine u Gradu Zagrebu ne postoje.

- Program u kulturi ove godine ne postoji u Zagrebu, to je intencija Bandića, uveo je privremenu zabranu isplate do 25. svibnja, a dok to traje, kani donijeti zaključak koji će onemogućiti kulturi da dobije sredstva za programe. To je najveći udar na kulturu koji je ikad itko učinio, nikad u povijesti se nije dogodilo da kultura u Zagrebu nije dobila sredstva, pogotovo jer je riječ o 0,5% gradskog proračuna - izjavio je.

Torjanac je komentirao i popuštanje mjera za koje smatra da ne mogu funkcionirati za izvedbene umjetnosti.

- Odluka o popuštanju mjera donesena je pod pritiskom javnosti jer se puno o tome pričalo zbog okupljanja u crkvama. Stožer ne donosi odluke na temelju stručnosti nego politike, to je i Capak nedavno rekao, da prioritete određuje Vlada, a oni kao struka donose mjere. Izlazi na vidjelo da ne postoji sustavnost u pristupu opuštanja mjera, a to je rezultiralo da se Vlada požurila opustiti mjere i za kazališta iako ne vidim kao mogu profunkcionirati. To može stvoriti krivu sliku u javnosti da može funkcionirati, a zapravo ne može - govori.

- Ministarstvo je, za razliku od Grada Zagreba, počelo donositi mjere za umjetnike, uvažili su prenamjene sredstava i produljili rok realizacije programa, najavili su nove natječaje. Što se tiče samostalnih umjetnika, poražavajuće je da oni nisu bili obuhvaćeni prvim mjerama Vlade, to puno govori o svijesti o kulturi, a radi se o svega par tisuća ljudi. Trenutno ministarstvo priprema mjeru za njih, jednokratnu, ali ona će nažalost biti u visini polovice iznosa koliko su ostali dobili... - zaključio je.