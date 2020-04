Tornada i oluje na jugu i istoku SAD-a, poginulo šestero ljudi

Jak tornado pogodio je u nedjelju američku državu Mississippi ubivši najmanje šest ljudi u vremenskim okolnostima koje je nacionalna uprava za atmosferske prilike (NOAA) nazvala "iznimno rijetkim zbivanjem".

Šest ljudi poginulo je u tri različita okruga, objavio je u nedjelju navečer ured za civilnu zaštitu te države. Za sada nisu poznati detalji.

NOAA je također izdala upozorenja za tornado za druge okruge uz upozorenje da se radi o "po život opasnoj situaciji" te da "treba odmah u sklonište".

At least six people are dead in Mississippi after suspected tornadoes tore through the state, reports Omar Villafranca 1:46(). WCCO 4 News At 10 - April 12, ...