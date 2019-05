Tornado je u Oklahomi sravnio hotel: Ima mrtvih, 17 nestalih

Sumnja se da ima više mrtvih nakon što je tornado poharao gradić El Reno u američkoj saveznoj državi Oklahomi, u kojem živi oko 17 tisuća ljudi. Hotel American Budget Value Inn sravnjen je sa zemljom, a nepotvrđena izvješća govore kako je nestalo 17 ljudi koji su bili na drugom katu hotela.

NEW drone video showing near total destruction of trailer home park in El Reno! Search and rescue workers can be seen picking through the rubble for survivors!

Policija je potvrdila da ima poginulih, ali broj mrtvih i ozlijeđenih još nije objavljen.

Tornado je pogodio El Reno u subotu navečer, a ekipe danas izlaze na teren da procijene nastalu štetu.

I'm in El Reno. I was just in a tornado. I'm ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble