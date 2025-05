Totalna dominacija Možemo! u Zagrebu. Osvojili nevjerojatnih 16 od 17 četvrti. Evo koju nisu

Možemo! je opet pomeo konkurenciju u metropoli. Tomislav Tomašević osvojio je 47.5 posto glasova i uvjerljivo ušao u drugi krug gdje će mu se suprotstaviti Marija Selak Raspudić koja je osvojila 15.7 posto. Osigurali su si i većinu u gradskoj skupštini, ali nigdje nije jasnija dominacija Možemo! nego kada se pogledaju rezultati za gradske četvrti.

Tu su Tomašević i ekipa brutalno izdominirali i osvojili čak 16 od 17 gradskih četvrti. Tako imaju većinu u vijećima: Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Novi Zagreb - Istok, Novi Zagreb - Zapad, Trešnjevka - Sjever, Trešnjevka -Jug, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused - Vrapče, Podsljeme i Sesvete.

Foto: Državni zavod za statistiku

Samo im je Brezovica ostale izvan kontrole, gdje je pobijedio HDZ, ali i tu je bilo 'gusto'. HDZ je dobio 22.70 posto, a Možemo! 21.37 posto.

- Hvala svima koji ste glasali za našu zajedničku listu Možemo! i SDP i osigurali nam stabilnu gradsku većinu. To znači da naše izmjene GUP-a unatoč otporu građevinskog lobija idu dalje, to znači da svi veliki kapitalni projekti koji su bitni za kvalitetu života naših građana idu dalje - rekao je Tomašević.

- Malo je falilo da pobijedimo u prvom krugu i za gradonačelnika. Hvala svima koji ste mi danas dali glas i pozivam vas da to napravite ponovno za dva tjedna jer još ništa nije gotovo. Treba ovaj sljedeći mandat to još potvrditi. Svima vama koji ste glasali za neke druge kandidate, pozivam i vas da me podržite za vas tjedna - dodao je. Tada je Tvornicom kulture počela odzvanjati 'Bačkizagre stuhpa šeja' kao jasna aluzija na odnose Nikice Jelavića i autora tih stihova, Mile Kekina.