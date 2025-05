Tradicijske igračke, blago našeg Zagorja: 'Svaka je unikat. Nema mjera, sve je nastalo iz glave...'

Među zelenim obroncima Hrvatskog zagorja u Tuhlju niknulo je jedinstveno mjesto koje spaja dječju igru, umjetnost i bogatu zagorsku tradiciju - Park tradicijskih igračaka. Novootvoreni tematski park, smješten u blizini Termi Tuhelj, već plijeni pažnju kao nova turistička atrakcija ovog kraja, a simbolično je otvoren 29. travnja - na Međunarodni dan igre.

- Tradicionalne drvene igračke Hrvatskog Zagorja bio nam je najprodavaniji proizvod u suvenirnici koju smo imali u termama Tuhelj, no 2019. krenula je korona pa nam ih dobavljači više nisu mogli isporučivati. Tada je sve stalo pa sam došao na jednu ideju - izrađivat ću ih sam - kazao nam je Goran Lendrec iz Donje Stubice.

Tuhelj: Otvoren prvi Park tradicijskih igračaka

Nakon više od desetljeća rada provedenog u policiji, 2019. godine je dao otkaz. Doma je uredio vlastitu malu radionu, kupio strojeve te sam, malo po malo, počeo izrađivati tradicionalne drvene igračke. Doticaja s drvom do tada, kaže Goran, nije imao. Svoje unikatne igračke plasirao je u suvenirnicu gdje su kasnije upoznali i direktoricu turističke zajednice Biser Zagorja, Tatjanu Petranović-Capar. Ona im je, kaže Goran, dala prijedlog da svoje male drvene igračke pretvori u - velike.

- Na prvu sam ih odbio jer mi je to bilo preveliki zalogaj, ali ona je bila uporna pa me za par mjeseci opet pitala i rekla mi 'ma daj, kako ne bi mogao'. Ipak sam malo promislio. U principu mi je to bio izazov napraviti i rekao ajde, može, baš da vidim mogu li ja to uopće napraviti - kaže.

Tuhelj: Otvoren prvi Park tradicijskih igračaka

S obzirom da u radioni ipak nije imao puno prostora za izradu igrački, u suradnji s poduzećem WoodMood su počeli raditi u njihovoj hali. Bez njih, kaže, ovo sve ne bi bilo moguće. I tako je to nastalo, priča nam. Sama izrada išla je u više etapa, koristio je drvo bora i jele, a izrada velikih drvenih remek djela, a koje oživljavaju stare igračke iz djetinjstva – konjić s kolima, vlakić, avion, pa čak i licitarsko srce, trajala je ukupno oko godinu dana. Djeca mogu uživati u igri križić-kružića, ljuljačkama i edukativnim elementima koji promiču lokalni identitet. Posebnu pažnju plijeni interaktivna slagalica s motivima Zagorja i logotipom turističke zajednice.

- Svaka igračka je unikatna. Nema nacrta, projekata, mjera, serijske proizvodnje. Sve ovo nastalo je iz glave, iz prve, na licu mjesta. I ovo je rezultat svega - kaže nam Goran. O avionu kojeg je izradio u prirodnoj veličini, a koji je bio prava atrakcija na Susretima za Rudija u Gornjoj Stubici, pisali smo još prije dvije godine. Djeca su bila oduševljena.

Otvoren Park tradicijskih igračaka u Tuhelju

- Trebalo mi je ukupno oko 270 sati da ga izradim. U prirodnoj je veličini, dimenzija četiri puta četiri metra, i u njega stane dvoje klinaca. Avion sam izradio bez ikakvog nacrta, polagano, sklapao sam dio po dio. Nije bilo komplicirano, ali je bilo zahtjevno za izvesti. No, sve sam radio s dušom, onako iz gušta, pa se nije činilo pretjerano teško - ispričao je tada za 24sata Goran, koji se inače bavi i ugostiteljstvom. I svoje ugostiteljske kućice kojima ide po festivalima i sajmovima u Zagorju sam je oslikao.

Nakon aviona, bacio se na izradu vlaka dugačkog čak sedam metara. Tradicionalna igračka vlaka inače je dugačka tek 50-ak centimetara, stoga je izrada u ovim dimenzijama impresivna, a zahtjeva velik trud, ali i vrijeme. Upravo zbog toga, kaže Goran, ovaj park nije tek obično igralište, već i umjetnička instalacija. Riječ je o pažljivo osmišljenom prostoru koji slavi stoljetnu tradiciju izrade drvenih igračaka, umijeće koje je UNESCO prepoznao i uvrstio na svoju listu nematerijalne kulturne baštine.

Drvene igračke, čija se izrada u Zagorju prenosi generacijama unatrag još od 19. stoljeća, izrađuju se ručno tako što muškarci oblikuju drvo, dok obično žene oslikavaju igračke karakterističnim bojama - crvena, plava, bijela, zelena i žuta, te cvjetnim i geometrijskim ukrasima. Upravo ta jedinstvena simbioza vještine i estetike čini zagorske igračke neprocjenjivim dijelom hrvatske kulturne baštine. Nikada ne mogu biti dvije u potpunosti identične jer je svaka ručni rad.

- Korištene su boje na bazi vode, bez mirisa, ekološki prihvatljive i nisu štetne - rekao je te dodao da je za igračke dobio puno pohvala. Ipak, drago mu je da su uspjeli to završiti i da mogu reći da su napravili prvi Park tradicijskih igračaka ovdje - ponosno kaže.

Tuhelj: Otvoren prvi Park tradicijskih igračaka

Iza projekta stoji Turistička zajednica Biser Zagorja u suradnji s Općinom Tuhelj i uz podršku Fonda za udružene turističke zajednice. Projekt Parka tradicijskih igračaka razvijao se kroz četiri godine, a troškove od gotovo 74 tisuće eura podijelili su Općina Tuhelj i Hrvatska turistička zajednica.

- Smatrali smo da ovo nije samo prostor za igru, već snažna poruka o očuvanju identiteta i kulturne baštine - istaknula je na otvorenju Parka Tatjana Petranović Capar, direktorica TZ Biser Zagorja.

Tuhelj: Otvoren prvi Park tradicijskih igračaka

Park je smješten uz Aleju znamenitih Zagoraca i Zagorki, a u njegovoj blizini već se uređuje i Park labirinata. Sve ove lokacije uskoro će povezivati „Staza zdravlja“, šetnica koja će se protezati od rotora kod Termi Tuhelj pa sve do Horvatske, stvarajući tako zaokruženu turističko-rekreativnu cjelinu.

Načelnik Tuhlja, Mladen Hercigonja, naglasio je na otvorenju da je cilj ovog projekta bio ne samo stvoriti dodatni sadržaj za posjetitelje, već i očuvati i promovirati nematerijalnu kulturnu baštinu Hrvatskog Zagorja. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio je važnost ulaganja u ovakve projekte.

- Djeci dajemo korijene i krila. Kroz igru učimo ih cijeniti tradiciju, a ujedno im nudimo prostor za kreativnost, druženje i razvoj - dodao je.

Umijeće izrade drvenih igračaka razvila se na ovim prostorima još u 19. stoljeću, i to na prostoru Laza, Stubice, Tugonice ili same Marije Bistrice te se zadržala sve do danas. Od vrlo jednostavnih igračaka svirala, asortiman se proširivao tako da su u pojedinim periodima izrađivali oko sto i dvadeset različitih igračaka. Park tradicijskih igračaka u Tuhlju stoga nije samo mjesto za dječju igru – on je živi spomenik baštini, mjesto susreta prošlosti i budućnosti. Mjesto gdje se kroz drvenu igračku vraćamo korijenima, ali i otvaramo vrata novim generacijama da ih s ponosom nose dalje.