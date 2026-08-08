NITKO OVO NIJE OČEKIVAO Crni Put i Gusari Komin rame uz rame osvojili Maraton lađa

Kakav rasplet 29. Maratona lađa! Nakon 22,5 kilometara zahtjevne utrke, posade Crnog Puta i Gusara Komin gotovo su istodobno stigle na cilj u Pločama te podijelile pobjedu. O pobjedniku je odlučila nevjerojatno tijesna završnica, pa su obje posade na kraju zasluženo ponijele naslov pobjednika ovogodišnjeg Maratona lađa. Riječ je o povijesnom raspletu jednog od najpoznatijih sportskih događaja u dolini Neretve, koji je i ove godine okupio tisuće navijača uzduž cijele 22,5 kilometara duge staze.
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Zagrepčani su osvojili posljednja četiri izdanja Maratona, a ove godine neretvanske ekipe žele vratiti Štit kneza Domagoja u dolinu Neretve.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zagrepčani su osvojili posljednja četiri izdanja Maratona, a ove godine neretvanske ekipe žele vratiti Štit kneza Domagoja u dolinu Neretve. |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zagrepčani su osvojili posljednja četiri izdanja Maratona, a ove godine neretvanske ekipe žele vratiti Štit kneza Domagoja u dolinu Neretve.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Utrka prolazi Neretvom, a posebno zahtjevan dio očekuje posade pred Pločama, na uskom prolazu poznatom kao Crna rika, gdje će važnu ulogu imati kormilar, odnosno paričar, koji mora precizno usmjeriti lađu kroz zavoj.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Organizatori očekuju više od 10 tisuća posjetitelja, dok za sigurnost i organizaciju brine više od 200 volontera.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Maraton prate i brojne brodice te zapovjedni brod, a među uzvanicima se očekuje i predsjednik Vlade Andrej Plenković s ministrima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Neretvanske lađe, duge oko osam metara, stoljećima su bile važno prijevozno sredstvo stanovnika doline Neretve, a danas su simbol tradicije i jedno od najprepoznatljivijih obilježja ovog kraja.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pobjednika 29. Maratona lađa očekuje Štit kneza Domagoja, a završnica u Pločama bit će popraćena večernjim programom i koncertima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL