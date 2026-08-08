FOTO: SPEKTAKL NA NERETVI NITKO OVO NIJE OČEKIVAO Crni Put i Gusari Komin rame uz rame osvojili Maraton lađa

Kakav rasplet 29. Maratona lađa! Nakon 22,5 kilometara zahtjevne utrke, posade Crnog Puta i Gusara Komin gotovo su istodobno stigle na cilj u Pločama te podijelile pobjedu. O pobjedniku je odlučila nevjerojatno tijesna završnica, pa su obje posade na kraju zasluženo ponijele naslov pobjednika ovogodišnjeg Maratona lađa. Riječ je o povijesnom raspletu jednog od najpoznatijih sportskih događaja u dolini Neretve, koji je i ove godine okupio tisuće navijača uzduž cijele 22,5 kilometara duge staze.

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