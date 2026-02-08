Tragedija kod Jastrebarskog: Čovjek se autom zabio u stup, pa prevrnuo. Preminuo je

Čovjek je smrtno stradao u prometnoj nesreći, u nedjelju, 8. veljače, oko 21.55 sati u mjestu Prilipje na području Jastrebarskog. Prema policijskim informacijama, vozač osobnog automobila kretao se lokalnom cestom kada je iz zasad neutvrđenih razloga udario u stup te se prevrnuo.

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i točan uzrok nesreće.