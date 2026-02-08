Obavijesti

News

Komentari 0
MJESTO PRILIPJE

Tragedija kod Jastrebarskog: Čovjek se autom zabio u stup, pa prevrnuo. Preminuo je

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija kod Jastrebarskog: Čovjek se autom zabio u stup, pa prevrnuo. Preminuo je
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i točan uzrok ove nesreće

Admiral

Čovjek je smrtno stradao u prometnoj nesreći, u nedjelju, 8. veljače, oko 21.55 sati u mjestu Prilipje na području Jastrebarskog. Prema policijskim informacijama, vozač osobnog automobila kretao se lokalnom cestom kada je iz zasad neutvrđenih razloga udario u stup te se prevrnuo.

NALETIO NA PARKIRANE AUTE FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i točan uzrok nesreće. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Thompson na koncertu u Rijeci: Nismo mi fašisti. To osuđujemo
OBRATIO SE PUBLICI

Thompson na koncertu u Rijeci: Nismo mi fašisti. To osuđujemo

Pjevač Marko Perković Thompson održao je drugu večer koncerta u Rijeci u Dvorani Mladosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026