Tragedija kod Lastova: Nakon spašavanja s broda ‘Marko Polo’, mladić preminuo...

Mladić (26) s Lastova preminuo je jutros u Općoj bolnici Dubrovnik, nakon što je sinoć u teškom stanju hitno prebačen s otoka, piše Dubrovački dnevnik. Zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, prvo je brodom Marko Polo prevezen iz luke Ubli do Vele Luke na Korčuli. Zatim je nastavljen njegov transport do Orebića, odakle je hitno prebačen u dubrovačku bolnicu.

- Gdje su bile službe osnovane i opremljene adekvatnim plovilima i letjelicama koje su specijalizirane za ovakve intervencije? Gdje su helikopteri kojima se tako često hvale MUP i MORH? Nabavljeni su brzi gliseri za hitan medicinski prijevoz, navodno idu 40 čvorova, podnose more 5 i jače. Pa, gdje su bili, tko ih to nije i zašto angažirao? Gdje su Modrulji iz Obalne Straže RH? Policijski brodovi spavaju u Lori!? Gdje su helikopteri Blackhawk kad ne voze Milanovića? Pa i MI8 ili oni najnoviji, namjenski nabavljeni? Sve je to bilo umrtvljeno, uspavano jakom južinom, čekali su da netko drugi to odradi? Čekalo se da dođe 'pruga' iz Splita, trajekt Marko Polo s kapetanom i da on spašava stvar s brodom koji ide nekih 16 čvorova? Naklon do poda kapetanu i posadi - pitaju u Facebook grupi 'Putnički brodovi na Jadranu'.

Kapetan broda Marko Polo, Sandra Rundić, zajedno sa svojom posadom priskočio je u pomoć i spasio životno ugroženog mladića. Zbog snažnog vjetra helikopteri nisu mogli letjeti, a brodovi Lučke kapetanije i brodice za hitni medicinski prijevoz nalazili su se u Dubrovniku.

- Održavali smo redovnu liniju i oko 23:00 sati smo došli u Ubli. Nakon toga nas je kontaktirala dežurna liječnica na Lastovu kako imaju problem i kako im treba prijevoz za pacijenta. Kazali su kako zbog vremenskih neprilika ne postoji mogućnost za dići helikopter. Nakon toga nas je kontaktirao službeno i Centar 112, a zvali su nas i iz Kapetanije. Mi smo bili spremni i odmah smo krenuli čim smo preuzeli pacijenta. S njim su bile dvije doktorice, medicinski tim, vozač i majka pacijenta - rekao je.

- Helikopteri nisu mogli letjeti. Zatražen je hitni prijevoz za pacijenta i logično je da ga je prevezao brod koji je tada bio u Luci Ubli, koji je dovoljno velik i na kojem se može pomoći pacijentu. Sve ostalo su neutemeljene spekulacije koje ne bih komentirao - rekao je ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luku Lulića.