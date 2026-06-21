Tragedija kod Milana: Auto s devet tinejdžera sletio u kanal, proginulo troje maloljetnika

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u zoru u općini Senago kod Milana, život su izgubile tri mlade osobe, dvoje 17-godišnjaka i jedna djevojka čija dob još nije službeno potvrđena, ali se također radi o maloljetnici. Do tragedije je došlo kada je automobil, u kojem se nalazilo čak devetoro mladih, iz zasad nepoznatih razloga sletio s ceste i strmoglavio se u hladne vode kanala Villoresi. Preostalih šestero putnika je ozlijeđeno, a 19-godišnji vozač, za kojeg je utvrđeno da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, uhićen je i nalazi se pod istragom zbog teškog kaznenog djela.

Poziv hitnim službama stigao je oko pet sati ujutro, pokrenuvši masovnu spasilačku operaciju. Na mjesto nesreće odmah su upućeni deseci vatrogasaca, uključujući i specijalizirane ronilačke jedinice, te više timova hitne medicinske pomoći i karabinjera. Prizor koji ih je dočekao bio je kaotičan i potresan: automobil je bio gotovo u potpunosti potopljen u mutnoj vodi kanala, a preživjeli su se borili za život u hladnoći i mraku. Spasilačka operacija bila je iznimno složena i odvijala se u dvije faze. U prvoj fazi, spasioci su uspjeli izvući sedam osoba. Šestero mladih, s ozljedama koje srećom nisu bile opasne po život, zbrinuto je i prevezeno u bolnice.

Nažalost, za sedmu izvučenu osobu, jednog od 17-godišnjih mladića, bilo je prekasno te su liječnici mogli samo konstatirati smrt. Potraga za preostalo dvoje nestalih nastavila se s velikom neizvjesnošću. Tek nakon što su ronioci uspjeli detaljno pretražiti unutrašnjost olupine na dnu kanala, pronađena su beživotna tijela drugog mladića i djevojke. Operacija izvlačenja samog vozila trajala je satima, a područje je bilo u potpunosti osigurano dok su istražitelji prikupljali dokaze.

Tragico incidente stradale questa mattina dopo le 5 a Senago (MI): #vigilidelfuoco intervenuti per un’auto con 9 ragazzi a bordo uscita di strada e finita in un canale. Il bilancio è di 3 vittime e 6 feriti#21giugno pic.twitter.com/4ugBWHsJXy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 21, 2026

Istraga, koju vode karabinjeri iz postaja Rho i Cesate, usmjerena je na 19-godišnjeg vozača, Talijana. Prema prvim rezultatima istrage, provedeni alkotest potvrdio je prisutnost alkohola u njegovoj krvi, što je ključni element koji ga tereti. Sada se suočava s optužbama za teško ubojstvo iz nehaja. Osim utjecaja alkohola, ključan faktor je i činjenica da se u automobilu registriranom za pet osoba nalazilo njih devet. Ta pretrpanost nije samo drastično utjecala na stabilnost i upravljivost vozila, već je vjerojatno i onemogućila putnicima da se brzo izvuku iz tonućeg automobila, pretvarajući ga u smrtonosnu zamku.

Tragičan događaj duboko je potresao talijansku javnost i potaknuo oštre reakcije. Među prvima se oglasio potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa, Matteo Salvini, koji je putem društvenih mreža izrazio svoje zgražanje nad okolnostima nesreće.

- Tri mlada života ugašena, šestero mladih ozlijeđeno. Devet osoba u istom automobilu završilo je u kanalu, vozač pijan. Neprihvatljivo. Možemo donijeti sve moguće zakone za povećanje sigurnosti na cestama, ali to i dalje nije dovoljno - stoji u Salvinijevoj objavi na platformi X.