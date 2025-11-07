Tragedija koja je potresla Ozalj: 'Čuo se strašan udarac, jedan od putnika je pokušavao izaći...'

Dan žalosti je u Ozlju. Gradom vlada tišina, nevjerica i tuga. Na mjestu tragedije, nekoliko kilometara od središta grada, i dalje su vidljivi tragovi kočenja i slomljena ograda obiteljske kuće Uz cestu gore deseci lampiona, građani dolaze, pale svijeće. Tamo je i fotografija jednog od poginulih mladića.

- Ostavili su sliku, valjda netko od prijatelja. Strašno, suza mi krene čim prođem onuda. Ne mogu vjerovati na kako su strašan način izgubljena dva mlada života - rekao je jedan od susjeda.

Stravična prometna nesreća u srijedu navečer šokirala je Ozalj kraj Karlovca. U automobilu su bila tri mladića. Suvozač (18) preminuo je na mjestu, a njegova vršnjaka, koji je upravljao vozilom, hitno su prevezli u karlovačku bolnicu, no zbog teških ozljeda ubrzo je izgubio borbu za život. Treći putnik (24) teško je ozlijeđen.

Prema informacijama iz Policijske uprave karlovačke, tragediji je kumovala neprilagođena brzina.

- Vozač je izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika te udario u rub nogostupa, metalni stup hidranta, kameni stup i dvorišnu ogradu gdje se automobil prevrnuo i zaustavio na boku - izjavila je glasnogovornica PU karlovačke Ljiljana Kurtalj.

Samo ove godine u Karlovačkoj županiji smrtno je stradalo 16 ljudi, čak sedam više nego prošle.

U dvorištu kuće u koju se vozilo zabilo i dalje vladaju šok i tuga.

- To su mladi dečki, išli su s mojim curama u školu. Strašna tragedija. Ja sam mislila da je potres, da je nešto eksplodiralo. Kad sam izašla, vidjela sam da nam je auto u ogradi. Jedan od njih vikao je da mu pomognu, vatrogasci su morali rezati lim. Užasno. Takvo nešto ne pamtim. Ja bih radije svoj život dala samo da su oni ostali živi - kroz suze je izjavila Janica Zvonarić, stanarka te ulice.

Slične potresne riječi dolaze i od njezine susjede Dubravke.

- Čula sam strašan udarac, razgovarala sam sa susjedom, sve se zatreslo. Pogledala sam kroz prozor, auto je već bio na ogradi. Jedan od putnika pokušavao je izaći, bio je pri svijesti i samo je ponavljao 'zovite Hitnu'. Rekao je da su još dvojica unutra. Cesta je ovdje opasna, često jure, a taj zavoj zna biti koban. Kažu da je brzinomjer ostao na 160. Strašno - rekla nam je.

Grad Ozalj tuguje za mladim sugrađanima. Škole su spustile zastave na pola koplja, a ulice ispunjavaju muk i nevjerica.

- Nadam se da se ovakva tragedija neće više dogoditi - zaključio je susjed koji je s tugom gledao prema mjestu tragedije.