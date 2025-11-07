Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS KRAJ KARLOVCA

Tragedija koja je potresla Ozalj: 'Čuo se strašan udarac, jedan od putnika je pokušavao izaći...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Tragedija koja je potresla Ozalj: 'Čuo se strašan udarac, jedan od putnika je pokušavao izaći...'
3
Foto: Kaportal/Pixsell

U automobilu su bila tri mladića. Suvozač (18) preminuo je na mjestu, a njegova vršnjaka, koji je upravljao vozilom, hitno su prevezli u karlovačku bolnicu, no zbog teških ozljeda ubrzo je izgubio borbu za život. Treći putnik (24) teško je ozlijeđen

Dan žalosti je u Ozlju. Gradom vlada tišina, nevjerica i tuga. Na mjestu tragedije, nekoliko kilometara od središta grada, i dalje su vidljivi tragovi kočenja i slomljena ograda obiteljske kuće Uz cestu gore deseci lampiona, građani dolaze, pale svijeće. Tamo je i fotografija jednog od poginulih mladića.

- Ostavili su sliku, valjda netko od prijatelja. Strašno, suza mi krene čim prođem onuda. Ne mogu vjerovati na kako su strašan način izgubljena dva mlada života - rekao je jedan od susjeda.

Stravična prometna nesreća u srijedu navečer šokirala je Ozalj kraj Karlovca. U automobilu su bila tri mladića. Suvozač (18) preminuo je na mjestu, a njegova vršnjaka, koji je upravljao vozilom, hitno su prevezli u karlovačku bolnicu, no zbog teških ozljeda ubrzo je izgubio borbu za život. Treći putnik (24) teško je ozlijeđen.

Prema informacijama iz Policijske uprave karlovačke, tragediji je kumovala neprilagođena brzina.

- Vozač je izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika te udario u rub nogostupa, metalni stup hidranta, kameni stup i dvorišnu ogradu gdje se automobil prevrnuo i zaustavio na boku - izjavila je glasnogovornica PU karlovačke Ljiljana Kurtalj.

UŽAS U Ozlju poginula dva tinejdžera. Svjedokinja strave: Motor auta mi je doletio u vrt! Vozili su 160
U Ozlju poginula dva tinejdžera. Svjedokinja strave: Motor auta mi je doletio u vrt! Vozili su 160

Samo ove godine u Karlovačkoj županiji smrtno je stradalo 16 ljudi, čak sedam više nego prošle.

U dvorištu kuće u koju se vozilo zabilo i dalje vladaju šok i tuga.

- To su mladi dečki, išli su s mojim curama u školu. Strašna tragedija. Ja sam mislila da je potres, da je nešto eksplodiralo. Kad sam izašla, vidjela sam da nam je auto u ogradi. Jedan od njih vikao je da mu pomognu, vatrogasci su morali rezati lim. Užasno. Takvo nešto ne pamtim. Ja bih radije svoj život dala samo da su oni ostali živi - kroz suze je izjavila Janica Zvonarić, stanarka te ulice.

Slične potresne riječi dolaze i od njezine susjede Dubravke.

- Čula sam strašan udarac, razgovarala sam sa susjedom, sve se zatreslo. Pogledala sam kroz prozor, auto je već bio na ogradi. Jedan od putnika pokušavao je izaći, bio je pri svijesti i samo je ponavljao 'zovite Hitnu'. Rekao je da su još dvojica unutra. Cesta je ovdje opasna, često jure, a taj zavoj zna biti koban. Kažu da je brzinomjer ostao na 160. Strašno - rekla nam je.

Grad Ozalj tuguje za mladim sugrađanima. Škole su spustile zastave na pola koplja, a ulice ispunjavaju muk i nevjerica.

- Nadam se da se ovakva tragedija neće više dogoditi - zaključio je susjed koji je s tugom gledao prema mjestu tragedije. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama
Zagrepčane kod Graza napali poljski huligani: 'Mislili su da smo dinamovci. Prebili su nas'
'UKRALI SU NAM NOVAC'

Zagrepčane kod Graza napali poljski huligani: 'Mislili su da smo dinamovci. Prebili su nas'

Dvojicu Zagrepčana napala je skupina maskiranih muškaraca koji su ih, misleći da su navijači Dinama, brutalno pretukli, razbili im automobil i ukrali novac namijenjen za kupnju vozila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025