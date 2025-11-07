U Ozlju poginula dva tinejdžera. Svjedokinja strave: Motor auta mi je doletio u vrt! Vozili su 160

U teškoj prometnoj nesreći u Ozlju smrtno su stradali dvoje 18-godišnjaka, dok je treći putnik teško ozlijeđen. Prema riječima svjedoka, kroz naselje su se vozili čak 160 kilometara na sat.

Policija je priopćila kako su svi putnici bili vezani, no to nije spasilo dvojicu mladića.

Foto: GP Maljevac

- Mi smo bili u kući, ja sam mislila da je potres. Svi smo istrčali van. Jedan dečko je kroz zadnja vrata izišao van, do pola i rekao "dajte pomozite, dajte pomozite nogu mi je ukočilo". Na brzinu smo ga pitali da li je još netko s njim, a on nam je rekao da su još dvojica. Ali to dvoje nisu davali nikakve znakove, ni glasove. Ne mogu sebi doći, strašno. Ne znam što drugo reći samo da je to velika tragedija - rekla je Janica Zvonarić iz Ozlja za GP Maljevac. Suvozač je preminuo na mjestu, dok su vozač i 24-godišnji putnik hitno prebačeni u karlovačku bolnicu. Vozač, također 18-godišnjak je kasnije podlegao ozljedama.

Ogromna silina udara

Policija je priopćila kako je automobil sletio izvan kolnika te je prvo udario u rub nogostupa od kojeg se u nekontroliranom kretanju odbio i udario u metalni stup hidranta, potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo i zaustavio na boku. glasnogovornica PU karlovačke.

Zvonarić je ispričala kako je iz automobila ispao motor u njen vrt.

- Stup i ogradu su potrgali, a lampa je odletjela na krov terase. Vozili su 160, bar tako kažu - rekla je.

Dan žalosti

Gradonačelnica Lidija Bošnjak donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u petak, 6. studenog, na području Grada Ozlja.

- Grad Ozalj, na čelu s gradonačelnicom, izražava najdublju sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali Antonija i Leona čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našega grada - piše na Facebook stranici Grada.