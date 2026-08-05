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TEŠKA NESREĆA

Tragedija kraj Donjeg Miholjca: Dječaci izletjeli motociklom kanal, jedan preminuo u bolnici

Piše 24sata,
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Tragedija kraj Donjeg Miholjca: Dječaci izletjeli motociklom kanal, jedan preminuo u bolnici
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.
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Oba sudionika prometne nesreće hitno su prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je putnik s motocikla u 17.25 sati preminuo od zadobivenih ozljeda. Vozač je lakše ozlijeđen.

Nakon teške nesreće do koje je došlo u utorak ujutro kraj Donjeg Miholjca, u bolnici je preminuo dječak koji je bio suputnik na motociklu. Iz osječko baranjske policije izvijestili su da je do nesreće u Šljivoševcima došlo oko podneva. Maloljetnik je Kolodvorskom ulicom u Šljivoševcima upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracija u smjeru zapad-istok,  a s njim se kao putnik vozio drugi maloljetnik. U jednom trenutku izgubio je nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal.

Oba sudionika prometne nesreće hitno su prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je putnik s motocikla u 17.25 sati preminuo od zadobivenih ozljeda. Vozač je lakše ozlijeđen.

Vozač motocikla je alkotestiran i pritom je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Oba maloljetnika imala su zaštitnu kacigu na glavi.
 

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