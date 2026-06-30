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POLICIJA NA TERENU

Tragedija kraj Rugvice: Čovjek se utopio u jezeru Trstenik

Piše 24sata,
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Tragedija kraj Rugvice: Čovjek se utopio u jezeru Trstenik
Prošlo je točno četiri godine od misterioznog nestanka Marijane iz Big Brothera | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako su dojavu o tragediji dobili oko 20.20 sati.

Jedna osoba utopila se u utorak navečer u jezeru Trstenik 1, nedaleko od Rugvice. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako su dojavu dobili oko 20.20 sati. Više detalja o okolnostima tragedije bit će poznato nakon očevida.

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