Tragedija u Austriji: Majka (29) je autom pregazila kćer (1)

Bračni par iz austrijskog Kopfinga je u subotu navečer mijenjao gume ispred garaže dok se njihova kći (1) igrala u blizini. Kada su oko 18 sati bili gotovi s poslom, majka 29 sjela je u automobil kako bi ga maknula s ulaza u garažu. Nekoliko metara je vozila unazad.

Dijete se u tom trenutku nalazilo iza auta i majka ga nije vidjela. Čuo se, prema izjavama policije, snažan udarac. OE24 piše kako je majka odmah stala, izašla iz automobila i vidjela da je dijete zarobljeno ispod vozila. Pozvala je supruga (31) i nazvala je hitne službe. Suprug je automobil podigao dizalicom i oslobodio dijete. Hitna je brzo došla i pokušali su spasiti dijete. Nažalost nisu uspjeli.

Djevojčica je u prosincu trebala napuniti dvije godine.