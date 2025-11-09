Obavijesti

News

Komentari 2
NIJE JU VIDJELA

Tragedija u Austriji: Majka (29) je autom pregazila kćer (1)

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Austriji: Majka (29) je autom pregazila kćer (1)
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Dijete se u tom trenutku nalazilo iza auta i majka ga nije vidjela. Čuo se, prema izjavama policije, snažan udarac

Bračni par iz austrijskog Kopfinga je u subotu navečer mijenjao gume ispred garaže dok se njihova kći (1) igrala u blizini. Kada su oko 18 sati bili gotovi s poslom, majka 29 sjela je u automobil kako bi ga maknula s ulaza u garažu. Nekoliko metara je vozila unazad.

Dijete se u tom trenutku nalazilo iza auta i majka ga nije vidjela. Čuo se, prema izjavama policije, snažan udarac. OE24 piše kako je majka odmah stala, izašla iz automobila i vidjela da je dijete zarobljeno ispod vozila. Pozvala je supruga (31) i nazvala je hitne službe. Suprug je automobil podigao dizalicom i oslobodio dijete. Hitna je brzo došla i pokušali su spasiti dijete. Nažalost nisu uspjeli.

TRAGEDIJA KRAJ DUGE RESE Djed autom pregazio dijete (1): 'Volio je unuka, pretužno što je pogodilo tu dobru obitelj...'
Djed autom pregazio dijete (1): 'Volio je unuka, pretužno što je pogodilo tu dobru obitelj...'

Djevojčica je u prosincu trebala napuniti dvije godine. 

