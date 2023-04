Tragedija u Češkoj: Učenik iz Istre pao s petog kata, djeca su bila u izlasku s učiteljima?

Tinejdžer iz Istre koji je poginuo na maturalcu u Pragu najvjerojatnije je stradao u padu s petog kata zgrade gdje je bio u izlasku s kolegama i četiri profesora, piše Jutarnji.

Nakon tragične nesreće, 76 učenika vratilo se noćas u Istru. Profesori i djeca u velikom su šoku, ispričao je za Jutarnji Floris Milohanović, direktor iz turističke agencije Zeatours koja je organizirala putovanje.

- Ovo je putovanje bilo u našoj organizaciji i ovo je prvi put u 30 godina da se tako nešto dogodilo. Nismo to još doživjeli i od 1 sat ujutro smo u stalnom kontaktu s ravnateljem i profesorima koji su za vrijeme događaja bili s djecom na licu mjesta. Svi su potreseni, no uspjeli su se nekako sabrati i organizirati odgovorno povratak djece nazad u Poreč - rekao je i dodao da su roditeljima ponudili svu pomoć oko puta u Prag, vodiče i partnere.

- Ne znamo što se dogodilo vani te večeri, no policija je isključila mogućnost nasilne smrti pa su djeca puštena da se vrate u Hrvatsku. Podatke policijskih izvještaja s očevida nemamo i to će vjerojatno ići preko ambasade. Koliko znam obdukcija tijela će biti sutra, pa će se ono vratiti u Hrvatsku. Bio je to nesretan slučaj, pao je s velike visine - dodao je vidno potreseni vlasnik pulske agencije.

Učenici će u ponedjeljak imati nastavu, ali u školu dolazi i Tim za krizne intervencije.

Najčitaniji članci