NOVA SMRT NA CESTAMA
Tragedija u Dubrovniku: Jedna osoba poginula u prometnoj...
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći do koje je došlo u petak oko 19 sati na cesti D-8 u blizini dubrovačke Zračne luke Ruđer Bošković, objavio je Dubrovački dnevnik.
Zbog zadobivenih ozljeda jedna osoba je prebačena u bolnicu Dubrovnik.
- Promet na tom dijelu magistrale je zatvoren za sav promet i odvija se alternativnim pravcima zbog očevida - piše DD.
