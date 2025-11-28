Tragedija u Dubrovniku: Jedna osoba poginula u prometnoj...

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći do koje je došlo u petak oko 19 sati na cesti D-8 u blizini dubrovačke Zračne luke Ruđer Bošković, objavio je Dubrovački dnevnik.

Zbog zadobivenih ozljeda jedna osoba je prebačena u bolnicu Dubrovnik.

- Promet na tom dijelu magistrale je zatvoren za sav promet i odvija se alternativnim pravcima zbog očevida - piše DD.