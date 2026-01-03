Prema dosadašnjim nalazima, požar je izbio uslijed izgaranja čađi i karbonizirane smole nakupljene na dnu dimnjaka. Toplinska energija prenijela se na vanjski dio dimnjaka, zahvativši gorive materijale
Tragedija u Glini: Dva muškarca ugušila se u kući, požar izbio zbog začepljenog dimnjaka
U obiteljskoj kući na području Gline u petak, 2. siječnja, pronađena su dva beživotna muška tijela. Policija je dojavu zaprimila oko 15 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene nadležne službe.
Očevid je obavljen u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice iz Županijskog državnog odvjetništva u Sisku te inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja. Utvrđeno je da je do tragedije došlo u noći s četvrtka na petak, u razdoblju između 22 i 8 sati.
Prema dosadašnjim nalazima, požar je izbio uslijed izgaranja čađi i karbonizirane smole nakupljene na dnu dimnjaka. Toplinska energija prenijela se na vanjski dio dimnjaka, zahvativši gorive materijale – drvenu lamperiju i odjeću u hodniku – pri čemu se razvio gust dim. Smatra se da su se 86-godišnjak i 69-godišnjak ugušili dimom, nakon čega se požar sam ugasio.
Naknadnim pregledom dimnjaka, koji je obavio ovlašteni dimnjačar, utvrđeno je da dimnjak nije bio očišćen.
Tijela preminulih prevezena su u Opću bolnicu u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija će o ovom događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
UPOZORENJE POLICIJE
Tijekom sezone grijanja često zbog nepravilnog održavanja ili nepravovremenog reagiranja dolazi do zapaljenja dimovodnih kanala, što za posljedicu ima velike materijalne štete, ali i ugrožavanje ljudskih života.
Kako bi spriječili ovakve nepoželjne posljedice i svoje domove pred ove zimske dane učinili sigurnijima, dajemo nekoliko korisnih savjeta:
- preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi dimnjačar, odnosno ovlaštena i odgovorna stručna osoba i to najmanje jednom godišnje
- izvanredni pregled dimnjaka provodite prilikom svake promjene goriva ili uređaja za loženje
- plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisirajte i to kod ovlaštenih stručnih servisera, jer ćete time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva
- prilikom korištenja peći ili kamina, vodite računa o okruženju sigurnom od požara (skloniti lakozapaljive stvari)
- redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonice ili kotlovnice
- provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem
- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali
- očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga ne bacajte vrući pepeo u kontejnere za smeće, kante, vreće ili druga odlagališta na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal
- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.
Obavezno pozovite dimnjačara:
- ukoliko dimnjak dobro „ne vuče“
- ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega
- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju, odnosno vlaže, jer je moguće da se radi o povratu dimnih plinova
- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi i takav problem može biti povezan s dimnjakom.
