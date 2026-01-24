Obavijesti

News

Komentari 0
APOKALIPSA NAKON KIŠA

Tragedija u Indoneziji: Klizište odnijelo sedam života, tragaju za najamnje 82 osobe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Indoneziji: Klizište odnijelo sedam života, tragaju za najamnje 82 osobe
Foto: Reuters

U Indoneziji su prirodne katastrofe česte, osobito poplave i klizišta koja nastaju kao posljedica obilnih padalina, uglavnom zbog planinskog terena, tropske klime i dugotrajnih kišnih sezona

Admiral

Klizište izazvano obilnim kišama zatrpalo je selo u Indoneziji, pri čemu je najmanje sedam ljudi poginulo, a deseci se smatraju nestalima, objavile su u subotu vlasti.

Klizište je kasno u petak pogodilo zaselak u okrugu Zapadni Bandung u pokrajini Zapadna Java nakon višesatne obilne kiše i jakih vjetrova, rekao je seoski poglavar Nur Awaludin Lubis. Do subote je potvrđena smrt sedam osoba, a 93 se smatraju nestalima. 

- Nisu svi nestali nužno i smrtno stradali. Neki su možda i sami napustili opasno mjesto - rekao je Awaludin.

U Indoneziji su prirodne katastrofe česte, osobito poplave i klizišta koja nastaju kao posljedica obilnih padalina, uglavnom zbog planinskog terena, tropske klime i dugotrajnih kišnih sezona.

Osobito su česta u razdoblju obilnih kiša, a najčešća su u gusto naseljenim područjima u kojima su krčenje šuma i prenamjena zemljišta povećali nestabilnost tla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026