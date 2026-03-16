U sudaru motocikla i osobnog vozila pulskih registracijskih oznaka smrtno je stradao 40-godišnji motociklist iz okolice Pićna
OČEVID U TIJEKU
Tragedija u Istri: Motociklist poginuo u teškoj nesreći
Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 15 sati dogodila na staroj cesti za Rijeku odnosno na dionici ceste Loborika-Marčana, izvijestila je istarska policija.
Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru motocikla i osobnog vozila pulskih registracijskih oznaka smrtno je stradao 40-godišnji motociklist iz okolice Pićna.
Okolnosti nesreće se još utvrđuju.
