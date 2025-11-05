Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama
Tragedija u Ozlju: Autom sletjeli u dvorište kuće, poginuo mladić
U teškoj prometnoj nesreći u srijedu oko 19.40 sati poginuo je mladić u Ozlju, a još dvojica su zadobila ozljede.
Osobnim automobilom karlovačkih tablica sletjeli su u dvorište obiteljske kuće, izvijestila je policija.
Slijedi očevid kojim će se otkriti okolnosti nesreće. Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama.
