UŽAS

Tragedija u Ozlju: Autom sletjeli u dvorište kuće, poginuo mladić

Piše Iva Tomas,
Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama

U teškoj prometnoj nesreći u srijedu oko 19.40 sati poginuo je mladić u Ozlju, a još dvojica su zadobila ozljede.

Osobnim automobilom karlovačkih tablica sletjeli su u dvorište obiteljske kuće, izvijestila je policija.

Slijedi očevid kojim će se otkriti okolnosti nesreće. Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama.

