Detalji katastrofe u izgorjelom Domu penzionera u Tuzli: 'Oni su ih nosili i povraćali od dima'

Moja je sestra, hvala Bogu, živa. Unatoč tome što je dementna, ona je pokretna. Njena soba je na šestom katu, ispod onog na kojem je izbio požar. Ovdje je u utorak navečer bilo strašno, sve puno svjetla rotacije, vatrogasnih vozila, policije, medicinskih ekipa. Plamen koji je izlazio kroz prozor soba, pucanje stakala, dim je noć sakrio, nadvio se nad Tuzlom, kao i tuga danas.

Ispričala je to Šemsa Bešlagić, čija je sestra štićenica Doma penzionera u Tuzli u kojem je u požaru i njegovim posljedicama poginulo 12 ljudi. Ozlijeđeno je njih najmanje 35, a Šemsa je svjedočila najtežim prizorima evakuacije.

- Svugdje se čuo plač jer nitko nije znao što se događa unutra. Vidjela sam vatrogasce i policajce kako na leđima iznose ozlijeđene, a i one s nižih katova. Padali su na izlazu. Povraćali su zbog dima koji ih je unutra gušio. Nažalost, nisu mogli svima pomoći. Svi su oni bili nepokretne osobe. Dom je derutan i već smo neko vrijeme upozoravali da nešto treba poduzeti, bojali smo se da bi se ovakvo nešto moglo dogoditi. Jako mi je žao što su se naše crne slutnje ostvarile - rekla je Šemsa.

U domu je bio i otac Tuzlanke Snježane Karamehmedović.

Zvali dodatne timove

- Sad vam kažem, vatrogasci su dali sve od sebe. Ljudi su padali, iznosili su unesrećene, pomagali svima. Bilo je užasno to gledati. Nije bitno je li gorio Dom penzionera, neka zgrada ili nečija kuća, bilo je strašno. Noć, svjetla, sirene, rotacije svuda, saniteti su išli gore-dolje. Ja sam se preplašila, sve dok nisam dobila tatu na telefon da izađe na balkon i mahne mi, jer sam ga vikala odozdo: 'Tata, tata, tata!' i tek me tad ugledao, u mojoj žutoj jakni - rekla je Karamehmedović.

Sve ozlijeđene vozili su u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

- Tijekom noći hospitalizirano je 20 pacijenata u Klinici za plućne bolesti, među kojima je bilo tri policajca i šest vatrogasaca, a ostali su bili korisnici i zaposlenici Doma penzionera Tuzla. Nažalost, jedna pacijentica tijekom noći je preminula u Klinici za plućne bolesti. Prema izvješću Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju, a jedan je, nažalost, završio smrtnim ishodom - rekao je medijima ravnatelj bolnice, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić.

Dodao je kako je kod hospitaliziranih najviše ozljeda nastalo udisanjem dima, zbog čega imaju problema s plućima.

Zbog težine tragedije, dodaje, zvali su dodatne medicinske timove na posao.

- UKC Tuzla stavio je na raspolaganje i sve raspoložive kapacitete za hospitalizaciju pacijenata koji su mogli doći zbog pogoršanja osnovnog stanja, kroničnih bolesti, komorbiditeta ili eventualno za smještaj korisnika Doma penzionera Tuzla. Sve je tu ako se procijeni da nemaju adekvatan smještaj za novonastale slučajeve ili kao mogućnost privremenog smještaja dok se ne nađe adekvatno rješenje. Zahvaljujem osoblju koje je brzo reagiralo i stojimo na raspolaganju građanima Tuzlanskoga kantona - rekao je Umihanić.

Kako su za 24sata odgovorili iz policije, cijeli kaos počeo je malo prije 21 sat. Poslali su doslovno sve ekipe.

- Operativnom centru Uprave policije prijavljeno je da je došlo do požara u objektu Doma penzionera u Tuzli. Na mjesto događaja upućene su sve patrole policije PS Centar, PS Istok i PS Zapad (Policijske uprave Tuzla), patrole Jedinice za promet, Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, PVJ Tuzla, Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) Doma zdravlja Tuzla, a potom i vatrogasci VJ-a Srebrenik, Lukavac, Kalesija i Živinice, kao i dežurne ekipe SHMP domova - napisali su policajci.

Požar su lokalizirali oko 22 sata, a spašeno je 60 ljudi iz najtežih uvjeta. Mrtve su izvlačili još u srijedu. Očevid, koji je počeo u ranim jutarnjim satima 5. studenog, zbog otežanih uvjeta rada još traje.

Glavni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskoga kantona, Vedran Alidžanović, na konferenciji za novinare objavio je detalje istrage.

Krive stare instalacije?

- Za sva tijela prvo se mora provesti identifikacija, uz prisutnost članova obitelji, a potom će biti obavljena obdukcija. To planiramo učiniti tijekom dana, što smo provjerili s bolnicom, od koje smo dobili informaciju da raspolažu s tri stola za obdukciju, kao i jednim stolom u Komemorativnom centru. Angažirali smo tri vještaka s kojima inače radimo u Tuzli i svi će oni biti uključeni kako bi se obdukcije završile što prije, upravo zbog poštovanja prema obiteljima stradalih - rekao je Alidžanović.

Potvrdio je da je jedno tijelo potpuno pougljenjeno, pa će obdukcija biti zahtjevnija.

- Na očevidu su angažirani vještaci elektro struke, protupožarne zaštite i zaštite na radu, koji trenutno obavljaju očevid s dežurnim tužiteljem - rekao je Alidžanović.

Sumnja se da su za sve krive dotrajale instalacije, no nitko nije želio o tome govoriti dok se ne oglase ekipe za očevid.

Koliko je zahtjevna intervencija bila, opisao je za portal tuzlanski.ba zapovjednik Vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Jahić. S obzirom na ozbiljnost situacije i potencijalne opasnosti, 60 umirovljenika i zaposlenika evakuirali su stubištem, bez korištenja dizala.

- U ovakvim okolnostima uporaba dizala strogo je zabranjena zbog mogućeg nestanka električne energije, što bi moglo ugroziti život ne samo evakuiranih ljudi nego i onih koji bi se u tom trenutku nalazili u njemu. Sve emocije moraju se potisnuti, a umor se ne osjeti jer je želja da spasite što više ljudi uvijek jača od svega - rekao je Jahić.

Potvrdio je kako je u utorak ukupno 10 vatrogasaca zatražilo pomoć liječnika, a njih pet zadržali su na Klinici za plućne bolesti u Slavinovićima. Prema informacijama koje je Jahić dobio tijekom razgovora s hospitaliziranim kolegama, nada se da će i oni moći ubrzo biti pušteni na kućno liječenje.

Mnogo je neodgovorenih pitanja, kako obitelji tako i hitnih službi, prije svega zašto su nepokretne osobe smještene na najviše katove. Zbog svega je ravnatelj doma Mirsad Bakalović odmah podnio ostavku, iz moralnih razloga, te je izrazio sućut obiteljima.

'Sve ih poznajem'

- Sve te ljude poznajem i zaista mi je teško. Bio sam cijelo vrijeme na mjestu događaja i, nakon svega što sam vidio, odlučio sam se na ostavku - rekao je Bakalović za Fenu.

Preostale štićenike doma, čiji katovi nisu bili ugroženi, premjestili su na niže katove. O njima brinu pripadnici Crvenoga križa Grada Tuzle kako bi im pružili pomoć u higijeni. Također, angažirani su psiholozi Doma zdravlja i UKC-a Tuzla te im svima traže alternativni smještaj.