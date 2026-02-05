Tragedija u raju: Tri prijateljice umrle tijekom noći. Obitelji tuže hotel i agenciju za 100 mil. $!

Bio je to odmor iz snova koji se pretvorio u nezamislivu tragediju. Obitelji triju mladih Amerikanki, koje su prošle godine preminule od trovanja ugljičnim monoksidom u resortu u Belizeu, podigle su saveznu tužbu tražeći 100 milijuna dolara odštete. U tužbi tvrde da su korporativni nemar, zanemarivanje sigurnosnih upozorenja i stavljanje profita ispred ljudskih života doveli do smrti koje su se mogle spriječiti.

Wafae El-Arar (26), Kaoutar Naqqad (23) i Imane Mallah (24), bliske prijateljice iz mjesta Revere u Massachusettsu, pronađene su mrtve 22. veljače 2025. godine u svojoj hotelskoj sobi u luksuznom resortu Royal Kahal Beach u San Pedru. Njihov odmor, organiziran povodom proslave 26. rođendana Wafae El-Arar, završio je samo dan prije planiranog povratka kući.

Foto: Profimedia

'Otišle su na odmor i nikad se nisu vratile'

Zabrinutost je nastala kada se djevojke dva dana nisu javljale niti odgovarale na kucanje hotelskog osoblja. Nakon što je pregled nadzornih kamera pokazao da nisu napuštale sobu, osoblje je ušlo i zateklo stravičan prizor. Tri mlade žene, koje su radile ili se školovale u medicinskom sektoru, ležale su beživotno.

“Još uvijek pokušavamo procesuirati nezamislivo”, stoji u zajedničkoj izjavi ožalošćenih obitelji. “Naše kćeri i sestre otišle su na odmor i nikad se nisu vratile. Nevjerica nije izblijedjela, kao ni bol. Ovom tužbom prije svega želimo odati počast njihovim životima, ali i osigurati da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi zahtijevajući stvarnu odgovornost.”

Foto: Profimedia

Početne sumnje i konačna istina

Neposredno nakon tragedije, lokalne vlasti u Belizeu isprva su sugerirale da je uzrok smrti predoziranje drogom, ističući da su u sobi pronađeni alkohol i gumeni bomboni. Ta je teorija, kako tvrdi odvjetnik obitelji, nepravedno bacila sumnju na same žrtve i nanijela dodatnu bol njihovim najbližima. Međutim, kasniji toksikološki nalazi u potpunosti su opovrgnuli te navode. U tijelima djevojaka nisu pronađeni nikakvi ilegalni opijati. Umjesto toga, potvrđena je smrtonosna razina ugljičnog monoksida, nevidljivog i tihog ubojice bez mirisa. Obdukcija je kao neposredni uzrok smrti navela akutni plućni edem – nakupljanje tekućine u plućima – što je klasična posljedica gušenja ovim plinom. Istraga je utvrdila da je izvor curenja bio neispravan plinski grijač vode koji se koristio u resortu.

Foto: Profimedia

'Ovo nije bila neizbježna nesreća'

U saveznoj tužbi podnesenoj u Bostonu, obitelji navode niz optužbi protiv širokog kruga tuženika. Među njima su Royal Kahal Beach Resort i njegovi kanadski vlasnici, lokalni izvođači radova iz Belizea koji su instalirali sustav, američki proizvođač bojlera Navien te internetska putnička agencija Expedia, preko koje su djevojke rezervirale svoj boravak.

Ključni navodi tužbe tvrde da u apartmanu nije postojao funkcionalan detektor ugljičnog monoksida, što je katastrofalan sigurnosni propust. Nadalje, navodi se da je uprava hotela ignorirala ranija upozorenja gostiju koji su se žalili na simptome trovanja i čudan miris, a neki od njih su svoja negativna iskustva čak objavili u recenzijama na Expediji.

Tužba također tvrdi da je hotel "izgrađen s ograničenim budžetom od strane nekvalificiranih majstora", što je dovelo do nepropisne i opasne instalacije plinskih uređaja.

​- Ova nesreća mogla se spriječiti - izjavio je Thomas Scolaro, odvjetnik obitelji.

​- To je bila predvidljiva posljedica odluka koje su sigurnost stavile na zadnje mjesto, a profit na prvo. Naš pravni sustav postoji kako bi pozvao odgovorne na red.

Foto: Profimedia

Odvjetnik dodaje kako će ovaj slučaj testirati mogu li se tvrtke koje profitiraju od američkih potrošača smatrati odgovornima kada se dogode ovakve tragedije ili se mogu sakriti iza granica i pravnih tehnikalija. Nakon tragedije, resort je uklonio sporne plinske bojlere i zamijenio ih električnima, no za Wafae, Kaoutar i Imane ta je akcija stigla prekasno.

“Vjerovali smo da tvrtke koje pozivaju obitelji da odsjednu kod njih brinu o sigurnosti jednako kao što brinu o profitu”, poručile su obitelji. “Sada znamo da smo bili u krivu. Ovdje smo jer je odgovornost važna, jer može spriječiti buduće tragedije i jer su životi naših kćeri bili važni.”

