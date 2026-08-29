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Tragedija u Škotskoj: Dječak šetao kraj rijeke pa se srušio, umro je. Policija istražuje slučaj

Piše Ivan Jukić,
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Tragedija u Škotskoj: Dječak šetao kraj rijeke pa se srušio, umro je. Policija istražuje slučaj
Foto: škotska policija
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Tinejdžer je izvučen iz vode, ali ga je hitna pomoć na mjestu događaja proglasila mrtvim...

Tragedija je potresla Škotsku nakon smrti 16-godišnjeg Kenzieja Carmichaela, čije je tijelo u srijedu izvučeno iz rijeke Nith. Policija Škotske zaprimila je dojavu oko 19.35 sati da se tinejdžer srušio u rijeku, ublizini The Boathousea na Nith Avenueu.

Na mjesto događaja odmah su izašle hitne službe, no dječaku nije bilo spasa.

Foto: škotska policija

- Kenzijeva obitelj i prijatelji shrvani su ovim gubitkom. Važno je da im pružimo odgovore o tome kako je došlo do njegove smrti - rekao je detektiv Scott Wilson.

Policija zasad ne smatra da je smrt sumnjiva. Također navode kako nema naznaka da su Kenzie ili bilo tko drugi tko je bio na mjestu događaja igrao ili ulazio u rijeku.

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Istražitelji sada pokušavaju utvrditi sve okolnosti tragedije te pozivaju građane koji su se u vrijeme incidenta nalazili u blizini da im se jave.

- Svaka informacija mogla bi biti ključna za utvrđivanje potpunih okolnosti Kenzijeve smrti - poručili su iz policije.

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