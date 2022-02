Policijska uprava brodsko-posavska objavila je da je usred noći u požaru vikendice u Slavonskom Brodu poginuo čovjek.

Kako su objavili, dojavu su dobili u 8.50 sati, a požar je izbio tijekom noći u kući u Ulici Gaj.

Za sada nije poznato što je točan uzrok ovoga požara koji je završio tragično. Kako neslužbeno doznaje portal SBplus, riječ je o muškarcu starije životne dobi. Kako pričaju susjedi, policiju je o svemu obavijestio vlasnik vikendice.

On je, navodno, svoj objekt na korištenje dao muškarcu starijem od 70 godina koji je bio beskućnik. Došavši jutros u vikendicu uočio je, kako su nam kazali susjedi, da je došlo do požara o čemu je izvijestio policiju. Nakon dolaska na teren u unutrašnjosti je pronađeno izgoreno tijelo. Točan uzrok ove tragedije i okolnosti koje su dovele do požara, znat će se nakon obavljenog očevida koji na mjestu tragedije obavljaju djelatnici policije uz nazočnost inspektora za zaštitu od požara.