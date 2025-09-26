Policija je priopćila kako slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta žene i svih drugih činjenica
DETALJI JOŠ NEPOZNATI
Tragedija u Slavonskom Brodu: U Savi pronađeno tijelo žene
Brodsko-posavska policija priopćila je kako je u rijeci Savi u Slavonskom Brodu pronađeno tijelo nepoznate žene. Operativno-komunikacijski centar policije je dojavu zaprimio dana 26.09.2025.g. u 07.50 sati.
Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta nepoznate žene i svih drugih činjenica - priopćili su iz policije.
