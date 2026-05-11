SMRT U CENTRU GRADA
Tragedija u Splitu! Muškarac umro nakon pada sa zida...
Policijska uprava splitsko-dalmatinska na svojim je stranicama izvijestila o smrti muškarca u blizini gradskog centra.
Kako navode, u noći 10. svibnja, malo poslije 00:30, muškarac je u ulici Zlodrina poljana pao sa zida visokog nekoliko metara.
Od posljedica pada je preminuo.
- Na mjestu događaja obavljen je očevid, a prema do sada utvrđenom u događaju nema elemenata kaznenog djela - navode u svojoj objavi iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
