Tragedija u V. Gorici! Biciklist je preminuo nakon sudara s autom

Biciklist je preminuo u prometnoj nesreći koja je bila u četvrtak oko 15 sati na raskrižju Ulice Nikole Tesle i Ulice Andrije Mohorovičića u Velikoj Gorici. Prema dosad dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je došlo do sudara između osobnog automobila i biciklista. Ozlijeđeni biciklist hitno je prevezen u bolnicu, no unatoč naporima liječnika, preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Policija provodi očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Promet na raskrižju bio je privremeno otežan, a više detalja očekuje se po završetku istrage.