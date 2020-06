Tragova kočenja uopće nije bilo

Sanitet Doma zdravlja, Bjelovarsko – bilogorske županije je vozio iz Zagreba prema Daruvaru prevozeći četiri onkološka pacijenta s terapije. Dva pacijenta su poginula, a dva su teško ozlijeđena kao i vozač

<p>Dvojica od trojice teško ozlijeđenih pacijenata koji su zaprimljeni u ponedjeljak nakon prometne nesreće u Rogoži su operirana i nalaze se u Jedinici intenzivne njege. Njihovo je stanje za sada stabilno. Operiran je vozač i jedan pacijent iz sanitetskog vozila, kazao nam je u utorak, ravnatelj bjelovarske Opće bolnice, Prim.dr. <strong>Allouch Ali.</strong> Osim vozača koji ima 52. godine u bjelovarskoj bolnici su i dva pacijenta, jedan u dobi od 54, a drugi ima 68 godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Teška nesreća kod Garešnice</strong></p><p>Podsjećamo da je u ponedjeljak pet minuta iza 13 sati u naselju Rogoža, nadomak Garešnici došlo do direktnog sudara kamiona karlovačkih registarskih oznaka i sanitetskog vozila Doma zdravlja, Bjelovarsko – bilogorske županije koji se vraćao iz Zagreba prema Daruvaru prevozeći četiri onkološka pacijenta s terapije. Nesreću je, kako stoji u priopćenju, nakon očevida skrivio 52-godišnji vozač, koji je iz neutvrđenih razloga sanitetskim vozilom prešao na suprotnu stranu pred kamion koji je dolazio iz Garešnice. Sraz je bio stravičan, što nam je potvrdio i zapovjednik JVP iz Garešnice, <strong>Tomislav Kunješić</strong> koji su prvi uz policiju s dva vozila došli do unesrećenih.</p><p>- Doista strašna nesreća, koju je teško opisati – kazao nam je, Kunješić. Navodno je vozaču kombija koji je prevozio pacijente s daruvarskog područja pozlilo, jer nije bilo ni traga kočenju. No, to će se utvrditi u daljnjem tijeku istrage.</p><p>Zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara koja je rukovodila očevidom u suradnji s garešničkom policijom zaključila je da je 52-godišnji vozač sanitetskim vozilom marke Citroen, bjelovarskih registarskih oznaka vozeći kroz Rogožu u smjeru Garešnice prešao na suprotnu stranu i direktno se sudario s teretnim vozilom marke Mercedes, karlovačkih registarskih oznaka. Kamionom je upravljao 59-godišnji vozač koji je neozlijeđen. Dva putnika iz sanitetskog vozila su na mjestu tragedije preminula, a vozač sanitetskog vozila i preostala dva putnika iz istog vozila su prevezeni u Opću bolnicu Bjelovar.</p><p>Tijela dvojice preminulih starih 56 i 73 godine su dovezena na Odjel patologije, bjelovarske Opće bolnice gdje je određena obdukcija koja će se obaviti u utorak u kasnim poslijepodnevnim satima. ŽDO iz Bjelovara u suradnji s policijom nastavlja prikupljati ostale dokaze kako bi se do tančina rasvijetlile sve okolnosti ove tragedije u kojoj su život izgubile dvije, a tri se osobe bore kako ne bi podlegnule teškim ozljedama. Iz policije navode da su to osma i deveta osoba koje su izgubile život na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.</p>