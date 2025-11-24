Obavijesti

RUŠENJE ILI NE

Počeo sastanak o Vjesniku, statičar: 'Zgrada nije sigurna'

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon pregleda i mjerenja stanja konstrukcije Vjesnikova nebodera, statičari će danas objaviti svoje mišljenje o sigurnosti nebodera

Gotovo tjedan dana nakon razornog požara koji je uništio zgradu Vjesnika, i dalje se čeka odluka što će biti sa zgradom. U ovim trenucima traju sastanci, a više će se znati iza sastanka u 11 sati nakon čega je najavljena i konferencija za medije.

Nakon pregleda i mjerenja stanja konstrukcije Vjesnikova nebodera, statičari će danas objaviti svoje mišljenje o sigurnosti nebodera.

Na sastanku u Bačićevom ministarstvu je i Juraj Pojatina iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

- Mi ćemo sada predati izvješće o stanju Vjesnika. Ono je kao i ranije loše. Odluku o rušenju donose vlasnici - rekao nam je netom prije početka sastanka.

Vise detalja bit će poznato na konferenciji za medije koja je predviđena nakon sastanka.

Pojatina je ranije gostovao u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog'.

- Ono što su naše analiza pokazale je da je stanje statike izuzetno ugroženo i preporuka će ići u smjeru uklanjanja - naglasio je.

Dodaje da zgrada nije sigurna i stupovi koji su trenutačno najkritičniji i koji su izloženi vanjskim utjecajima atmosferilija imaju, kaže, dugotrajne negativne efekte na opožarenu konstrukciju.

- Vlaga koja ulazi u opožareni element stvara dodatne kemijske reakcije koje pridonose degradacije samog beton i smanjenju čvrstoće, pa tako i stabilnosti cijele zgrade - istaknuo je.

I ministarstvo je zajedno s Brankom Bačićem najavilo sastanak o Vjesniku na rasporedu u 13.30 sati.

