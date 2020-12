Trajekti isplovili usred oluje na Jadranu kako bi spašavali ljude

Trajekt Krk isplovio je jučer ujutro iz Meraga na Cresu prema Valbiski na Krku s Hitnom pomoći, a sinoć je i trajekt Biokovo isplovio sa Šolte prema Splitu prevozeći Hitnu

<p>Zbog snažnog nevremena u nedjelju su bile prekinute gotovo sve brodske, brzobrodske i trajektne linije duž dijelog Jadrana, no kada je stigao poziv u pomoć, dva trajekta su ipak isplovila. U nedjeljno jutro, kažu nam u Jadroliniji, prvo je isplovio <strong>trajekt Krk</strong>, po nemogućim vremenskim uvjetima. Zaplovio iz Merga na Cresu prema Valbiski na Krku prevozeći vozilo Hitne pomoći. Istoga dana u večernjim satima <strong>trajekt Biokovo</strong> je na putovanju iz Rogača na Šolti prema Splitu također prevezao Hitnu pomoć, i to po uvjetima u kojima niti helikopter niti lučka kapetanija nisu mogli stići do otoka.</p><p>- Nedjeljne izvanredne plovidbe, koje su se sretno odvile uz zaštitu svetog Nikole, nisu iznimka niti prvi put da spas otočanima stiže u obliku bijele flote. Samo tjedan dana ranije, kada je Jadranska magistrala bila zatvorena zbog snažnih udara bure, Jadrolinijin je trajekt iz Lopara na Rabu za Valbisku također prevezao hitnu pomoć. Osim što se Jadrolinijina pouzdana flota spremno odaziva na pomoć u nemogućim vremenskim uvjetima, posada na brodovima obučena je i spremna za nepredvidive situacije. Prošloga je tjedna tako posada katamarana Novalja pružila prvu pomoć putniku koji se tijekom putovanja onesvijestio – navode iz Jadrolinije dodajući kako su ponosni na svoju posadu koja hrabro prihvaća sve izazove koje njihov nepredvidiv posao pred njih stavlja.</p><p><em>Foto: Ilustracija</em></p>