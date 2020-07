- Na\u0161 fakultet se ve\u0107 du\u017ee vrijeme nalazi u krizi upravljanja -\u00a0rekao nam je predsjednik studentskog zbora.\u00a0

Traže smjenu Borasa: Studenti s 8000 potpisa idu Plenkoviću

Novu pobunu na Filozofskom pokrenula je odluka rektora zagrebačkog sveučilišta da smijeni trenutnu dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić, ali i fakultetu u potpunosti onemogući postavljanje uprave koju sami izaberu

<p>Inicijativa za Filozofski je nešto prije podneva krenula u šetnju od Filozofskog fakulteta do Trga Svetog Marka, gdje planiraju premijeru Andreju Plenkoviću uručiti peticiju za neopozivu smjenu rektora Damira Borasa, za koju su, kako tvrde, prikupili više od 8000 potpisa.</p><p>Novu pobunu na Filozofskom pokrenula je odluka rektora zagrebačkog sveučilišta da smijeni trenutnu dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić, ali i fakultetu u potpunosti onemogući postavljanje uprave koju sami izaberu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Povorka studenata Filozofskog fakulteta</strong></p><p>- Naš fakultet se već duže vrijeme nalazi u krizi upravljanja - rekao nam je predsjednik studentskog zbora. </p><p>Najavio je da očekuje se da će članovi Senata razmisliti prije nego glasaju o suspenziji i da će Vlada reagirati na 8000 građana koji misle da Boras ne može više biti dekan.</p><p>Studenti i profesori okupljaju se ispred Filozofskog fakulteta, brojni među njima nose transparente s natpisima kojima izražavaju svoje nezadovoljstvo stvarima koje se događaju na fakultetu već neko vrijeme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Studenti ispred rektorata</strong></p><p>Organizator se obratio studentima s uputama:</p><p>- Imamo dva cilja. Želimo doći do rektorata Sveučilišta i tamo reći u kakvoj situaciji je FF. Nakon toga idemo na Markov trg, uručiti peticiju Vladi koju je potpisalo 8000 ljudi za ostavku Borasa. Imamo dvije obaveze. Prijavili smo skup policiji i slušajte upute policije. Naši redari će osiguravati da se mi kao povorka krećemo organizirano. Svatko tko je u povorci mora se potpisati na listu, kao mjera zbog epidemije korona virusa. Dok hodamo održavajte razmak među vama - obavijestio je okupljene.</p><p>Ruta kojom će se povorka kretati je od Vukovarske, pa Savskom do rektorata, pa potom Frankopanskom i Mesničkom do Markova trga.</p><p>Došla ih je podržati i nova saborska zastupnica Katarina Peović.</p><p>- 8000 potpisa se ne može zanemariti. To je nagomilano nezadovoljstvo s radom rektora Borasa. Sad već možemo govoriti i o sukobu između fakulteta i rektora i to nije dobro. Zato dajem podršku za zahtjev da se smijeni sadašnji rektor Boras.</p>