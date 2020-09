Traže vraćanje ovrha na sudove

Klub saborskih zastupnika Mosta nezavisnih lista upozorio je na prijeteću ovršnu krizu u listopadu kada istječe moratorij na ovrhe založivši se za vraćanje ovrha na sudove, odnosno ukidanje javnobilježničkih ovrha

<p>Most se zauzima da se ovrhe vrate na sudove i prestane s privatizacijom ovršnih procesa, istaknuo je čelnik Mosta <strong>Božo Petrov</strong> na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.</p><p>Tvrdi da će vraćanjem na sudove ovrhe biti jeftinije a ovršni postupci efikasniji i pravedniji jer sudovi mogu procijeniti o razmjernosti ovrhe, odnosno treba li se zbog duga od par stotina kuna netko izgubiti kuću ili automobil.</p><p>Most predlaže i da se promjenom ovršnoga zakona uvede elektronički ovršni sustav po uzoru na Sloveniju, Poljsku i Estoniju gdje bi sve ovrhe provodilo nekoliko sudaca i nekoliko ovršnih službenika.</p><p>"Neki trošak mora postajati ali on mora biti najmanji mogući, ne treba izmišljati toplu vodu", istaknuo je zastupnik Mosta <strong>Marin Miletić</strong>.</p><p>Ako se uzme da je javnobilježnička tarifa oko 250 kuna po jednom rješenju za 300 tisuća ovrha dolazi se do iznosa od 75 milijuna kuna za troškove javnih bilježnika, naveo je.</p><p><strong>Nikola Grmoja</strong> rekao je da je, ni dva mjeseca nakon izbora, HDZ odustao od svoga predizbornog obećanja da će vratiti ovrhe na sudove. "Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, prema najavama, odustaje od novog ovršnog zakona i najavljuje tek kozmetičke izmjene prema kojim se i dalje namjerava zadržati javne bilježnike u ovršnom postupku", ustvrdio je Grmoja ocijenivši to skandaloznim.</p><p>Klub Mosta najavio je da će ponovno u saborsku proceduru uputiti izmjene ovršnoga zakona i istaknuo da ih vladajući mogu prihvatiti prije 18. listopada kada istječe moratorij na ovrhe.</p>