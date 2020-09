Vlada na mukama: U jednom danu sjest će 300.000 ovrha...

Do kraja tjedna trebali bi se sastati predstavnici Ministarstva pravosuđa i Hrvatske javnobilježničke komore. Kažu da “imaju još vremena” pripremiti se da se ne dogodi blokada 300.000 ljudi u jednom danu

<p>U ponedjeljak, 19. listopada, javni bilježnici bi mogli isporučiti najmanje 300.000 ovrha, a možda i više, jer de facto tog radnog dana ističe Vladin moratorij na ovrhe zbog situacije s epidemijom zbog kojeg su se sve ovrhe zaustavila na šest mjeseci. </p><p>Iz javnobilježničkih ureda doznajemo da se sve radi kao da neće biti nikakve prepreke da se sve ovrhe isporuče na taj dan. I to unatoč najavama iz Ministarstva pravosuđa da se radi na modelu kojim bi se ljudima omogućilo da dugove plate u ratama ili da se ovrhe puštaju u valovima. </p><p>- S obzirom na zaustavljanje ovrha, masa trgovačkih društava nije se ni trudila pokretati prijedloge za ovrhe i očekujemo da će to učiniti u sljedećim tjednima. Dakle, očekujemo da će broj ovrha porasti sljedećih tjedana. Sigurno će premašiti 300.000. Možda ipak neće dosegnuti 400.000, kako se sad u medijima navodi - rekao nam je javni bilježnik dobro upućen u stvari. </p><p>U Ministarstvu pravosuđa, doznajemo, užurbano rade na tome da spriječe opći tsunami ovrha.</p><p>- Sigurno će se raditi neki socijalni kriteriji, pojednostavit će se postupak ovrhe i ići će se na to da ovrhe pojeftine. Užurbano se radi na digitalizaciji ovrha tako da se što manje stvari plaća, ali taj dio ipak ide malo teže - rekao nam je izvor iz ministarstva. </p><p>Do kraja tjedna trebali bi se sastati predstavnici Ministarstva pravosuđa i Hrvatske javnobilježničke komore. Kažu da “imaju još vremena” pripremiti se da se ne dogodi blokada 300.000 ljudi u jednom danu. Unatoč željama, čini se kako je prijedlog za rješavanje gorućeg problema tek na razini opće skice. </p><p>A već ranije smo pisali o tome da stručnjaci koji se bave ovrhama upozoravaju da će vjerovnici najesen biti manje raspoloženi za dogovore s dužnicima nakon ovakvog počeka. </p>