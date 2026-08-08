Traži se Bombon! Toy pudlica nestala na Hvaru, nagrada za pronalazak je 3000 eura

Iz apartmana u Gdinju na Hvaru pobjegla je toy pudlica Bombon, a njezina vlasnica za pronalazak nudi 3000 eura.

- Bila je u apartmanu zaključana. Došla je gazdarica i otvorila vrata te je onda pobjegla. To je bilo sinoć oko 20 sati, a gazdarica me nazvala i obavijestila tek nakon tri sata, dakle oko 23 sata - govori nam vlasnica Marina Mašanović.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Traže je, kako nam je ispričala, od jučer navečer, a na svojem je Facebook profilu zamolila prijatelje da joj posude toplinski dron kako bi je mogli tražiti i večeras.

- Neki su je ljudi vidjeli i ona se jučer čak u jednom trenutku vratila do apartmana, no onda je opet pobjegla. Ima tri godine i dva i pol kilograma te je jako plaha - kaže nam.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Sve koji imaju neku informaciju o Bombonu moli da je kontaktiraju na broj telefona: +385 98 317 339.