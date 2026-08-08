Obavijesti

News

Komentari 12
TRAŽE JE OD SINOĆ

Traži se Bombon! Toy pudlica nestala na Hvaru, nagrada za pronalazak je 3000 eura

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
Traži se Bombon! Toy pudlica nestala na Hvaru, nagrada za pronalazak je 3000 eura
3
Foto: PRIVATNA ARHIVA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bila je u apartmanu zaključana. Došla je gazdarica i otvorila vrata te je onda pobjegla. To je bilo sinoć oko 20 sati, a gazdarica me nazvala i obavijestila tek nakon tri sata, govori nam vlasnica Marina Mašanović

Iz apartmana u Gdinju na Hvaru pobjegla je toy pudlica Bombon, a njezina vlasnica za pronalazak nudi 3000 eura.

- Bila je u apartmanu zaključana. Došla je gazdarica i otvorila vrata te je onda pobjegla. To je bilo sinoć oko 20 sati, a gazdarica me nazvala i obavijestila tek nakon tri sata, dakle oko 23 sata - govori nam vlasnica Marina Mašanović.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Traže je, kako nam je ispričala, od jučer navečer, a na svojem je Facebook profilu zamolila prijatelje da joj posude toplinski dron kako bi je mogli tražiti i večeras.

- Neki su je ljudi vidjeli i ona se jučer čak u jednom trenutku vratila do apartmana, no onda je opet pobjegla. Ima tri godine i dva i pol kilograma te je jako plaha - kaže nam.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Sve koji imaju neku informaciju o Bombonu moli da je kontaktiraju na broj telefona: +385 98 317 339.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
OPISAO STRAŠNE SCENE

Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio, rekao je Božidar Zrinski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026