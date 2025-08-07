Obavijesti

NI TRAGA NI GLASA

Traži se milijunaš iz susjedstva! Mjesecima se nitko ne javlja za dobitak od 37 milijuna eura...

Piše Iva Tomas,
Traži se milijunaš iz susjedstva! Mjesecima se nitko ne javlja za dobitak od 37 milijuna eura...
Foto: Hrvatska lutrija

Ako vlasnik listića iz Slovenije ne zatraži isplatu do 21. kolovoza 2025., odnosno u roku od 90 dana od dana izvlačenja, prema pravilima igre iznos će se vratiti u fond Eurojackpota

Više od dva mjeseca nakon velikog dobitka, u Lutriji Slovenije još uvijek traže sretnog igrača koji je u svibnju uplatio dobitni listić u Kranju, na adresi Cesta Staneta Žagarja 69, piše 24ur.

Taj listić, iz 42. kola igre Eurojackpot, s kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 te dodatnim brojevima 7 i 12, donio je nevjerojatnih 37,344.472,10 eura. No ako vlasnik listića ne zatraži isplatu do 21. kolovoza 2025., odnosno u roku od 90 dana od dana izvlačenja, prema pravilima igre iznos će se vratiti u fond Eurojackpota i preusmjeriti u fond za dobitak 5 + 2.

ČESTITAMO Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera
Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera

U slučaju isplate, najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31,742.801,29 eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti 5,601.670,81 eura. Riječ je o drugom najvećem dobitku ikada uplaćenom u Sloveniji, a rekorder ostaje sretnik koji je u travnju 2024. uplatio Jackpot vrijedan 60 milijuna eura. Iako više od 70 posto punoljetnih stanovnika Slovenije igra lutrijske igre i nada se visokim dobicima, u iznimnim slučajevima oni ipak ostanu bez vlasnika, poručuju iz Loterije Slovenije.

Posljednji veći iznos koji nitko nije preuzeo bio je dobitak Lotko 6 iz 2014. godine u vrijednosti od 1,307.522,30 eura. Uplaćen je na adresi Tacenska ulica 133 u Ljubljani, na prodajnom mjestu Pošte Slovenije, a Lutrija Slovenije je nakon intenzivne, ali neuspješne potrage za dobitnikom iznos vratila u igru Loto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

