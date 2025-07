Traži se žetončić: Tko se s lijeva zakotrljao HDZ-u i Kerumu? 'Neka to utvrđuju njihovi šefovi'

Splitsko Gradsko vijeće je konstituirano iz drugog pokušaja, za predsjednika je izabran čovjek Željka Keruma, HGS-ovac Igor Stanišić i to sa 16 glasova od ukupno 31 vijećnika koliko ih čini vijeće u Splitu. I ništa u ovoj priči ne bi bilo toliko intrigantno da je glasovanje bilo javno, ali nije. Glasovanje je bilo tajno, što u ovom slučaju znači da se ne zna tko je ta 16. ruka koja je preletjela u desni tabor. Podsjetimo, s kalkulacijama se krenulo odmah nakon lokalnih izbora. HDZ sa svojih 10, HGS sa četiri i jednim HSP-ovcem imao je 15 mandata, a s druge strane, Centar je na izborima osvojio 11 mjesta u vijeću te je s lijevom koalicijom SDP-Možemo-Direkt također imao 15 mandata. Ostao je Franko Kelam iz Mosta koji je na izbore izašao s HSP-om i kojega HDZ nije uspio slomiti da se prikloni njihovoj postizbornoj koaliciji. Kelam kaže da ima dokaz da on nije taj žetončić, a za njega garantira i Bojan Ivošević. Svoje listiće su navedeni, baš kao i svi iz Centra, kako doznajemo, fotografirali.

Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Grada Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



- Mogu samo reći da sam imao 15 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Gradskog vijeća, a dobio sam 14 glasova, što bi dalo naslutiti da se netko od njih predomislio i dao glas Stanišiću – kazao nam je Jakov Prkić iz stranke Direkt. Za njega i nije vjerojatno da je glasovao sam protiv sebe.

Kelam pak, nije nimalo zadovoljan time što je glasovanje bilo tajno.

- Sama riječ 'tajno' ubija bilo kakvu transparentnost, a ovo je dokaz da postoji žeton i da je on rezultat trgovanja i zakulisnih igara. A tko je on, ne znam. Ja sigurno nisam i imam dokaz za to. Što se tiče samog konstituiranja vijeća, ja sam spreman sada prionuti poslu i radit ću na onome o čemu sam tijekom kampanje i govorio. Podržat ću ono što je dobro za Split i njegove građane bez obzira od koga taj prijedlog dolazi – kaže nam Kelam koji se na društvenim mrežama obratio svojim sugrađanima.

Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Grada Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



- Mjesecima su se na mene vršili pritisci, i s desnice i ljevice, nudile su mi se funkcije u različitim gradskim tvrtkama, nadzornim odborima i slično. Obećavalo se sve i svašta, kolokvijalno su se prihvaćali svi uvjeti koje smo Most i ja tražili, no bez konkretnih vremenskih rokova za realizaciju istih, a koji su bili naš prvi uvjet pregovora. Sva ta obećanja bila su, kako sada vidimo, prazno slovo na papiru, a njihov cilj je bio samo dobiti moju ruku koja bi jednoj i drugoj strani donijela većinu, a koja se i u javnom prostoru i među našim građanima, smatrala presudnom. Moja ruka nema cijenu, i to sam danas jasno pokazao. Odbio sam podržati konstrukciju koja nema stvarni sadržaj, ni pošten odnos prema građanima Splita. U predizbornoj kampanji, nakon izbora, a i tijekom pregovora o potencijalnoj programskoj suradnji s HDZ-om, MOST i ja jasno smo rekli da bez transparentnosti nećemo podržati nikoga, ni pod koju cijenu. Jedan od naših glavnih uvjeta bila je Antikorupcijska komisija, koju smo javno prije dva dana komunicirali i prema javnosti, no očito je to bila crta preko koje HDZ ne može prijeći. Upravo zbog situacije koja se danas dogodila, tajnog glasanja i prelaska jedne ruke sa strane ljevice na 'desnu' stranu, vidimo koliko je transparentnost važna – tjera one koji bi se sakrili iza svojih političkih odluka da javno stoje iza svojih, kako riječi, tako i postupaka, a to je najmanje što možemo dati našim građanima, našim biračima, zbog kojih bismo svi trebali što časnije obavljati naše funkcije u Vijeću – poručio je, između ostalog, Kelam.

Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Grada Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



Bojan Ivošević je nešto jasnije izrazio svoje sumnje u to iz kojeg tabora je netko preletio na desni spektar. Pitamo ga što misli o tajnom glasovanju.

- Ovo je samo pomoglo kanalizacija ranije ispliva. Mi smo imali određene sumnje da je netko iz oporbe spreman podržati HDZ i Keruma, ali nismo se htjeli time iscrpljivati. Samo smo pustili da gnoj iscuri. Kelam je poništio listiće, na njima su bile prepoznatljive poruke i uvjeren sam da nije on nije taj. A tko je podržao HDZ i Keruma neka utvrđuju šefovi iz lijeve koalicije. Imam svoje sumnje tko bi to mogao biti, ali nemam dokaz, pa neću s tim ni izlaziti – kazao nam je Ivošević.

No, Davor Matijević iz SDP-a kaže da nije ni on.

- Ja sam slikao listić. Jakov Prkić je bio meni kandidat za zamjenika, i dalje zajednički funkcioniramo i nastupamo. Što se dogodilo ne znam i ne želim ni u koga upirati prstom. Mi smo fotografirali s osobnim iskaznicama. A tko je to bit će jasno kad se bude glasovalo o rebalansu proračuna ili samom proračunu – objašnjava Matijević.

Marinko Biškić iz stranke Možemo! pak kaže da on svoj listić nije fotografirao, ali da za njega nema nikakve dileme.

- Što se tiče odluke o tajnom glasovanju, ja sam tu bio suzdržan, iako je to demokratska metoda kao i svaka druga. Generalno gledajući, nije ni loša jer ruši stranačku stegu. Svi su listiće fotografirali, ali ja nisam jer u mojem slučaju nema ništa sporno i nisam htio iz principa jer se nemam kome dokazivati. Prkić je moj dugogodišnji prijatelj, a Stanišić dolazi iz tabora Željka Keruma čija tvrtka mi je ostala dužna kad je otišla u stečaj, tamo je propao moj novac – kaže nam Biškić.

Neki naši izvori također kažu kako tajno glasovanje i nije tako dramatična stvar jer je, objašnjavaju, realno to najdemokratičnije zato što te nitko ne vidi kad dižeš ruku i možeš mirno glasovati po vlastitoj savjesti bez straha od stranačke odmazde. No, dodaju, u ovom konkretnom slučaju ipak je ispalo da netko nekome radi iza leđa te da bi voljeli znati tko to igra dvostruko. No, smatraju i da pozicija Igora Stanišića na čelu vijeća nije nedodirljiva pozicija te da se još svašta u budućnosti može dogoditi.