'Tražimo da državna odvjetnica dođe u Sabor. Sad je jasno da je Plenković upleten u aferu Žalac'

Pokrećemo oporbenu inicijativu prikupljanja potpisa za dovođenje glavne državne odvjetnice u Sabor zbog afere koja se zvala Žalac, a sad se zove afera AP. Sad je jasno zašto se taj predmet “kiselio” u ladicama DORH-a. Zato što je u njega upleten glavom i bradom Andrej Plenković, najavili su preko Twittera zastupnici Mosta.

A afera AP, podsjetimo, nastavak je afere Softver s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac u glavnoj ulozi. Protiv nje je Europsko tužiteljstvo podiglo optužnicu zbog sumnje da je oštetila državni proračun i proračun EU kupnjom softvera po mnogo većoj cijeni od realne. U optužnici se navode novi detalji, a to je prepiska između nje i Josipe Rimac, koja, pak, čeka epilog u aferi Vjetroelektrane. U dopisivanju preko WhatsAppa, što je pronađeno u mobitelu Rimac, nekoliko puta spominju inicijale AP, a poruke su razmjenjivale upravo i oko nabavke softvera kad se Žalac jadala Rimac zbog Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave pa ju je Rimac tješila kako će sutra sve riješiti s AP.

- Nevjerojatno je da, što se kroz medije provlači, bi Plenković kao premijer trebao doći na ispitivanje vezano uz aferu Softver i da je kao takav nedodirljiv. Za nas nedodirljivih nema i želimo pozvati glavnu državnu odvjetnicu da nam se izjasni po tom pitanju i odgovori zašto europski tužitelji nalaze takve nalaze i prikazuju ih javnosti, a DORH, koji bi to trebao raditi, štiti vladajuće - istaknuo je Zvonimir Troskot dodavši kako će Most pokrenuti brojne inicijative vezane i uz ekonomsku i energetsku politiku, kao i oko obnove Banovine.

Na pitanje jesu li već razgovarali s drugim oporbenim strankama oko inicijative pozivanja Zlate Hrvoj Šipek u Sabor te na čije potpise mogu računati da se to i ostvari, Troskot je stava kako će takvu inicijativu svatko potpisati.

- Činjenicu da se Plenkovića, koji je povezan uz svoju ministricu, a koju je sam birao, ne zove na razgovor kao da on nije znao ništa o tome javnost treba znati i Plenković treba ići na ispitivanje. To je stvar javnog interesa i svatko će podržati ovu inicijativu. Svatko tko ima neku mrlju, treba to objasniti pred javnosti, a DORH je definitivno jedno od tijela koje to treba - kazao je.



