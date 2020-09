- Ovo je bilo objavljeno jer baku dugo nismo mogli prona\u0107i na njenim uobi\u010dajenim lokacijama. Zabrinuo sam se da joj se nije ne\u0161to dogodilo, mo\u017eda korona... Nismo je tri tjedna mogli prona\u0107i, ja sam je vi\u0161e puta tra\u017eio jer sam imao bonove za hranu za nju, pa smo razglasili kako bismo je prona\u0161li - ispri\u010dao je za Index mladi\u0107 koji se predstavio pod nadimkom\u00a0Mali Zum.\u00a0

Ispri\u010dao je kako je baku upoznao dok je sjedio s prijateljima na kavi, a ona je jednog gospodina s kravatom pitala da joj kupi kruh, na \u0161to ju je on doslovno opsovao. Nakon toga ju je pozvao da sjedne za njihov stol, nije htio uzet novac pa su oti\u0161li u trgovinu i kupili joj hranu.\u00a0

Nakon objavljenog\u00a0videa, mnogi su mu se ljudi javili sa \u017eeljom da pomognu baki, no naglasio je kako\u00a0ne skuplja novac i donacije.\u00a0

Tako\u0111er, anoniman mladi\u0107 je rekao kako ne voli skupljati novac u strahu da ga joj netko ne bi uzeo. Zbog toga se \u010desto kupe bonovi za trgovinu.\u00a0

Sama je, tu\u017ena je to pri\u010da, mu\u017e i sin su joj umrli - izjavio je te dodao kako\u00a0objava ovog videa nije bila s ciljem da on ispadne heroj, no kako\u00a0bi volio da to potakne ljude da pomognu ljudima kojima je pomo\u0107 potrebna i da ne okre\u0107u glavu.\u00a0